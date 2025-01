¿Sabes si estás preparada para ser mamá? Psicóloga reveló el secreto para saberlo

La maternidad no es un juego, y en las últimas décadas la sociedad ha visto una transformación considerable en este concepto. Mientras que a mediados del siglo XX ser mamá era todavía visto como una obligación para toda mujer, hoy en día ese concepto paso de ser una imposición a una decisión.

Sin embargo, con la libertad también llegan responsabilidades, y en el caso de la maternidad es importante tener en cuenta que es una decisión que no se puede tomar a la ligera. Como toda elección trascendental en la vida, el hecho de decidir ser mamá requiere de una actitud seria, teniendo en cuenta que hay una nueva vida en juego.

Por supuesto, esta situación plantea un gran reto para las mujeres, pues en medio de la incertidumbre de si se tiene o no un trabajo estable, o una relación seria (en el caso de aquellas que quieran a una pareja al lado), también se presentan cuestionamientos más profundos relacionados con el momento emocional de la mujer.

¿Cómo saber si es momento de ser mamá?

De acuerdo con la docente y psicóloga perinatal Noelia Extremera, ser mamá es una decisión que se debe tomar con cabeza fría, intentando diferenciar la ilusión con la verdadera preparación.

“Aunque la ilusión tiene grandes ingredientes de motivación y nos prepara para el objetivo, no podemos decir que ilusión y preparación puedan contemplarse como sinónimos, al menos en lo que a la maternidad se refiere”, indica la experta.

Para Extremera, las ganas de ser mamá deben ir de la mano de una preparación emocional. De esa forma, habrá una base psicológica fuerte que permita cargar con el peso de las decepciones o falsas expectativas de la maternidad.

¿Por qué es importante escuchar a otras mamás?

Es en ese punto, donde la experiencia es buena consejera. Si una mujer desea con todo su corazón ser mamá, pero no tiene ni idea de lo que va a experimentar, no hay nada mejor que un golpe de realidad de alguien que esté cruzando por esta etapa.

Para la especialista, es claro que hoy en día existe poco realismo sobre lo que son las exigencias de la maternidad, ya sea por falta de sociedades más maternales o por mera decisión de querer desconocer la verdad.

Por esto, el consejo de Extremera es hablar con madres cercanas para conocer detalles relevantes como la transición de ser mujer sin hijos a madre o simplemente cuáles son los hábitos más comunes de un bebé.

Ahora bien, la experta asegura que lo más importante de esta “investigación” es llegar con una mente enseñable.

“Muchas mujeres que quieren ser madres tienden a minimizar las quejas de aquellas que ya lo son, por ejemplo, ante el cansancio por no poder descansar como se necesitaría”, explica. En ese sentido, la psicóloga recomienda quitar los prejuicios y la falsa idea de “eso no me pasará a mí”. Si son patrones recurrentes, especialmente en las primeras etapas de la maternidad, ¿qué nos lleva a pensar que en nuestro caso no será igual?

El acompañamiento a la futura madre

Por último, la experta también hace un llamado al grupo social que rodea a la posible madre, teniendo en cuenta que el apoyo, ya sea de la familia o de los amigos, es crucial para encontrar un equilibrio entre lo que se quiere y lo que realmente será.

“Tenemos una responsabilidad grande como entornos de las mujeres que desean ser madres para actualizarnos y acompañar de forma respetuosa lo que cada una necesite en cada uno de sus procesos”, concluye.