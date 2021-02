Mike Tyson y las hectáreas de marihuana que le devolvieron la estabilidad económica

En 2018 el excampeón mundial incursionó en el negocio en California, donde es legal su cultivo y consumo recreativo. Tras declararse en bancarrota en 2003, hoy las finanzas le sonríen.

Mike Tyson sabe reinventarse después de tocar fondo. Cuando la prensa pronosticó que no iba a salir del sobrepeso y los malos hábitos, el pugilista, que supo darle un segundo aire a la industria del boxeo en la década del ochenta, hizo un plan de entrenamiento y alimentación que le devolvió la forma con la que lo conocimos.

A sus 54 años está más vigente que nunca. En varias ocasiones ha dicho que quiere revivir los combates que lo llevaron a la cima y recuperar el dinero que supo ganar siendo el mejor. De sus emprendimientos, el cultivo en marihuana es uno de los más rentables, justamente por sus hectáreas hoy vuelve a ser noticia el carismático pugilista de tatuaje en el rostro.

Le puede interesar: Kamala Harris es protagonista en la nueva edición de Revista Cromos

Su plantación en California se llama Tyson Ranch y le deja 500 mil dólares al mes, de los que 40 mil son destinados a su consumo recreativo. La información la reveló el portal Cheat Sheet, que se ha encargado de revelar detalles de la vida de Tyson desde su retiro de la alta competencia.

De hecho, gracias a la marihuana el protagonista de esta historia salió de la quiebra. En 2003 la noticia de su dramática situación económica no sorprendió a nadie. Tenía muy poco de los 400 millones de dólares que alcanzó a amasar en la actividad producto de sus peleas, apariciones en videojuegos y publicidad.

“A mis 30 años, el cannabis me salvó realmente de mí mismo. Los beneficios para la salud eran muy claros. Como siguió salvándome, supe que todo el mundo necesitaba este tipo de medicina”, manifestó en una entrevista. “Llevo más de 20 años luchando y mi cuerpo tiene mucho desgaste. Tuve dos cirugías y usé la marihuana para calmar mis nervios, y me quitaba el dolor. Antes me tenían con opiáceos, y me jodían la vida”.

Lea también: La maestra Krabappel aparece por última vez en Los Simpson

Esos días aciagos, que parecían sin salida, son cosa del pasado. Las 40 hectáreas californianas de Tyson Ranch es la representación de que su dueño vive sus mejores días, como cuando noqueó a Trevor Berbick y Tony Tubbs.

“Es sencillo. Estoy haciendo de un boxeador retirado que está cultivando marihuana”, dijo Tyson durante el lanzamiento de Rolling With the Punches, la serie de televisión que mostró su faceta como agricultor en 2018. “Básicamente soy yo haciendo de mí mismo, para que la gente pueda ver cómo es mi vida en diferentes escenarios”.