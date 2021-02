3 vestidos de Pilar Rubio que no han caído en el olvido

Pilar Rubio es una diosa de los focos, flash, pasarelas, alfombras rojas, photocalls... No hay nadie que mire al objetivo de la cámara y que luzca los conjuntos como ella, y lo cierto es que a lo largo de toda su carrera profesional nos ha dejado looks impresionantes que no han pasado de moda.

La mujer del futbolista Sergio Ramos tiene un gusto impecable para elegir las prendas de ropa, pero sobre todo para lucir vestidos en eventos importantes. Por eso, te traemos los tres mejores looks con los que nos ha impresionado la colaboradora de televisión:

Para la presentación del documental ‘El corazón de Sergio Ramos’, Pilar Rubio lució un minivestido azulado, lleno de pedrería y pequeños cristales bordados sobre una base tul semitransparente, cuello redondo con una abertura en el escote. La falda cuenta con un volante vertical en forma de cascada a la que añadía un cinturón del mismo tono para marcar todavía más su impresionante figura estética.

En segundo lugar, Pilar optó para ‘The Best FIFA Football Awards en 2018’ por un vestido largo de lentejuelas bicolor, con un escote fantasía, abertura en la falda de infarto y en el calzado, apostó por unas sandalias joya de Serena Whitehaven. La mujer del jugador del Real Madrid, Sergio Ramos se soltó la melena y se pintó los labios de color rojo dando el toque perfecto a su look.

Y por últimos nos quedamos con este impresionante look que nos deja boquiabiertos todavía: un vestido de seda de Lorenzo Caprile con el escote y la abertura de pierna perfectos, justo el tono de rojo indicado, hombreras para hacerlo más sartorial aún, y las mangas estilizando los brazos de nuestra protagonista.

