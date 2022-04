3 Vestidos de Zendaya para usar en matrimonios

Este es otro look espectacular de dos piezas que podrías emular para un matrimonio elegante en la tarde entrada la noche. Foto: GettyImages

Zendaya no solo es una gran actriz, sino que es hoy en día un ícono de la moda por su excelente gusto cada vez que aparece en la alfombra roja o en algún evento. Es hoy tan importante que Valentino la eligió como representante de su Colección Otoño Invierno 2022-2023.

Si buscas inspiración para algún evento elegante, Zendaya es la chica ideal. Revisa estas opciones y moldea tu look según tu personalidad.

1. Amarillo eléctrico y escotes para cualquier fiesta

Este tipo de vestido con cutouts es un clásico de Zendaya. Este con aberturas en el abdomen son espectaculares para una boda tanto en la playa como en la ciudad, de día o de noche. El amarillo brillante es perfecto para chicas con la piel morena, y si la abertura es demasiado, puedes pedir en tu modelo que vaya con transparencias o con el abdomen cerrado, e igual lucirás un atuendo espectacular y único.

Este vestido se puede combinar con joyas estilo boho chic o hippie, pero también, si quieres afirmar tu look con algo más poderoso, puedes combinarlo con aretes o cadenas doradas brillantes. El pelo lo puedes llevar recogido y te sugerimos una trenza, que siempre irá bien con cualquier vestido. El maquillaje debe ser nude o algo totalmente alocado, no hay puntos medios.

2. Fucsia corto para un matrimonio de día

Este vestido de Valentino de la colección Rendez Vouz fue un protagonista del fucsia. Como Zendaya es la embajadora de la casa italiana, apareció en esta foto con este vestido corto que también tiene algunos cutouts en la cintura. Es clásico, elegante y moderno. De nuevo, no te intimides por los orificios, puedes pedir transparencias o cerrarlo, pero asegúrate de usar este color, sin ninguna duda.

3. Clásico y elegante para la noche

Hay grandes clásicos de Zendaya que serían difíciles de replicar y no tan cómodos, seguramente, con faldas demasiado grandes y pomposas. Pero este no es el caso. Para el estreno de la segunda temporada de “Euphoria” usó un vestido de la colección Prêt à Porter de Valentino de rayas negras y blancas verticales. Este look lo usó Linda Evangelista en 1993. Este sería un look hermoso en cualquier tela de colores o si te animas, con este mismo diseño. Lo cierto es que el modelo es clásico, elegante, y puedes escoger uno de sus múltiples peinados, un maquillaje impactante de colores si la tela es unitono, recogerte el cabello y una gargantilla especial.

