Lo que debes evitar al usar un vestido corto si eres una mujer de estatura baja

El vestido corto es una prenda que toda mujer debería incluir en su guardarropa, sin embargo, algunas mujeres de estatura baja sienten que tienen algunos retos a la hora de lucir uno a la perfección, tienen la sensación de que puede reducirles varios centímetros de sus piernas, algo que nadie quiere.

Y es que un minivestido en teoría tiene el poder de alargar la silueta de cualquiera, sin embargo, hay unos detalles a conocer para lograr el efecto deseo y no todo lo contrario, estos son algunos consejos para las mujeres que miden menos de 1,60 o si simplemente se consideran bajitas.

Olvídate de lo monocromático

Evita los looks de un solo color, es decir, si llevas un vestido corto rojo, tus zapatos sean del mismo tono, de hacerlo puedes romper con la fluidez de tu pinta e incluso puede verse anticuado. Lo que se recomienda es crear contraste, si es un color fuerte puedes incluir otro teniendo en cuenta la moda de mezclar tonos vivos, o puedes irte por un neutro, o simplemente la que nunca falla, los colores nudes.

El truco para llevar botas altas con vestido corto

Una de las grandes tendencias del año son las botas de caña alta, algunas mujeres de estatura baja piensan que jamás podrían usar un par, aunque hay formas. Lo que se debe evitar es llevar un vestido cuyo largo esté muy cerca de las rodillas porque esto acortará la silueta, entonces el consejo aquí es escoger la prenda más corta posible, eso sí, teniendo cuenta tu comodidad.

Los vestidos holgados están prohibidos

La estatura baja se ve perjudicada por los vestidos cortos que no tengan una silueta que se ajuste a tu propio cuerpo, entonces lo que son muy holgados pueden hacerte culpable del dicho “ella no lleva el vestido, el vestido la lleva a ella”. Si bien no tienes que escoger los más ceñidos, trata de que haya una demarcación en tu cintura para que quedes más estilizada.

La cintura es un punto clave

Hablando de la cintura, el vestido corto que utilizan las bajitas debe tener una cintura marcada. La opción que escojas debe tener obligatoriamente una división en esta parte del cuerpo. Es muy importante que el talle quede marcado, verás como tu figura se verá muy favorecida.