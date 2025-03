5 claves para unas uñas saludables: lo que debes y no debes hacer

Puedes usar el cortaúñas para limpiarlas diariamente, pero con el cuidado de no lastimarte. Trata de evitar mojar demasiado las uñas para que no se debiliten, puedes usar guantes de goma cuando laves la losa o realices aseo y tengas que manipular productos químicos que puedan dañarlas. Cuando laves tus manos o pies, sécalos muy bien con una toalla para que no queden húmedos.