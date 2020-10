5 pasos para ganar dinero con la ropa que ya no usas

La ropa puede tener una segunda vida. Saca todo aquello que llena tu guardarropa, el mercado online de prendas puede ser una gran opción.

La frase ‘no tengo nada que ponerme’ hace referencia a una persona insatisfecha con lo que hay en su armario. Se calcula que las mujeres usan solamente el 20% de su clóset y el otro 80% son artículos que perfectamente pueden tener una segunda vida a manos de otros.

En Colombia, este modelo ‘online’ de economía circular es una forma fácil y ágil de generar ingresos extras mientras se es más sostenible. ¿Lo mejor? Cada peso que ganes puedes reinvertirlo en renovar tu armario sin salir de casa.

Como muestra de ello, GoTrendier es la plataforma líder en Colombia y México. A tres años de su llegada a nuestro país, registra 1 millón de prendas vendidas, más de 3 millones de prendas publicadas y más de 2,5 millones de usuarios registrados entre celebridades, influenciadoras de la moda.

Estos son algunos consejos para sacarle unos pesos a la ropa que ya no usas, mientras eliges las mejores prendas de forma online:

1.Organiza tu clóset

Si estás interesada en empezar a comercializar tus prendas a través de varias plataformas, lo primero que debes hacer es una limpieza de tu clóset.

Lo más recomendable es preguntarte cuándo fue la última vez que usaste esa falda, ese vestido o esa blusa, bajo la premisa de que una prenda que no has usado en más de un año ya no la usarás nunca. Con base en ello, diferencia entre lo infaltable, lo prescindible y lo que definitivamente puedes dejar.

Las asesoras de imagen coinciden en que las prendas que deben quedarse son aquellas que te hacen sentir bien y te generan pensamientos positivos. Si no es así, sácalas de tu guardarropa.

2.Regístrate y publica tus prendas

Empezar a generar un ingreso extra por tus prendas en buen estado está a un solo clic. Tómale una foto a aquello que quieres vender, ponerle un precio y esperar por el cliente adecuado.

Ten en cuenta que las fotos sean de buena calidad y que permitan apreciar cada detalle, eso llamará la atención. No olvides describirlas con sus características, sé muy específica.

“Las prendas más vendidas suelen ser los blazers, blusas y vestidos”, afirma la country mánager de GoTrendier Colombia.

3.Interactúa con la comunidad

Las mejores plataformas de compra-venta de ropa de segunda mano no son solo un comercio electrónico, van más allá de eso. Son una comunidad de usuarios que interactúan, negocian, ofertan y se responden dudas entre sí.

“Al ser una comunidad, los vendedores construyen su reputación con base a las valoraciones de sus clientes, de ahí la importancia de fijarse en dicha reputación. Esta es una forma muy útil para asegurar al máximo la satisfacción de cada cliente, velar por la seguridad de sus compras y conocer realmente el estado de la prenda”, acota Ana Jiménez Sánchez.

4. Busca el mejor precio

Ten en cuenta que las mejores decisiones son las que se toman con información de primera mano. Un buen ‘tip’ para evitar las compras impulsivas es hacer una lista de aquellas prendas que debes ir reemplazando; igualmente, al pensar si una prenda es para ti, intenta que combine con tres o más artículos de tu guardarropa.

De igual manera, dado que la ropa es un bien que -muchas veces- está en la delgada línea entre lujo y necesidad, busca siempre el mejor precio en los productos que busques. En algunas plataformas puedes regatear el precio de una prenda presentando una oferta menor a la que señaló la vendedora, para así lograr un descuento si las partes están de acuerdo.

5. Aporta sostenibilidad

A mayor oferta, mayor será la demanda y, por tanto, mejores ganancias se tendrán. La clave de este proceso es dar a conocer las prendas de forma atractiva y que les permita a las usuarias conocer cada detalle de esas prendas que no usamos y tenemos olvidadas en el armario para darles una segunda vida, de la mano de opciones económicas y, por qué no, sostenibles.