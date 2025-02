5 peinados para niñas de 12 años en 5 minutos: fáciles y bonitos

El ajetreo del día a día no siempre deja tiempo para peinados elaborados, pero eso no significa que las niñas de 12 años deban conformarse con un look aburrido. A esta edad, el estilo comienza a ser una forma de expresión y encontrar opciones rápidas y atractivas es clave.

Desde coletas reinventadas hasta moños con un giro original, estos cinco peinados para niñas fáciles combinan practicidad y belleza. Lo mejor de todo es que no requieren herramientas complicadas ni habilidades de experta.

5 ideas de peinados para niñas de 12 años

A continuación mostramos 5 ideas muy sencillas de peinados para tu hija, sobrina o nieta de 12 años, que seguramente le encantarán:

1. Trenza diadema: un look dulce y práctico

Ideal para los días de colegio o salidas casuales, esta trenza enmarca el rostro con un toque delicado. Solo se necesita separar un mechón de cada lado, hacer dos trenzas delgadas y sujetarlas en la parte trasera como una diadema. ¡Un peinado romántico en solo minutos!

2. Coleta burbuja: un giro divertido a lo clásico

La clásica coleta alta toma un giro moderno con este estilo. Se recoge el cabello en una cola de caballo y se coloca una liga cada pocos centímetros, aflojando ligeramente cada sección para crear efecto de “burbujas”. Es perfecto para un look juvenil y con personalidad.

3. Moño despeinado con ligas: fácil y a la moda

El messy bun sigue siendo un favorito, pero aquí se le da un toque diferente. Se hace una coleta, se enrolla en un moño y se sujeta con una liga, dejando algunos mechones sueltos para un efecto relajado. Si se añaden pequeñas ligas de colores en mechones sueltos, se obtiene un look divertido y original.

4. Trenza de lado con cintas: simple y llamativa

Agregar una cinta delgada a una trenza de lado la convierte en un peinado elegante en segundos. Solo se entrelaza la cinta junto con el cabello al trenzarlo. Este toque hace que un estilo sencillo luzca mucho más trabajado sin esfuerzo extra.

5. Media coleta con twist: peinado express y sofisticado

Para un look fresco pero sin complicaciones, se toma una sección superior del cabello y se divide en dos partes, girando cada una antes de sujetarlas juntas con una liga o un caimán. Este sencillo giro da volumen y un acabado más pulido en cuestión de minutos.

Los peinados para niñas de 12 años no tienen por qué ser complicados ni tomar demasiado tiempo. Con estas cinco ideas rápidas, es posible transformar un look en minutos sin perder frescura ni estilo. Basta con un poco de creatividad y algunos accesorios básicos para lograr peinados fáciles y encantadores todos los días.

*Contenido generado con asistencia de la IA.