A Lot Studio está comprometido en celebrar todo tipo de diversidad: Género, Sexualidad, Racial, étnica, corporal e identitaria, por eso la marca se llama A LOT. “Queremos celebrar a la comunidad LGTBQI+, porque nosotros mismos somos parte de la comunidad LGTBQI+, y creemos que en Latinoamérica es momento de comunicar este mensaje fuerte y en alto”, comenta Ramírez en entrevista con la Revista Cromos.

Puedes leer: 5 películas LGBTIQ+ que deberías ver para celebrar el Mes del Orgullo

¿Cómo nace A Lot Studio?

A Lot Studio nace como un estudio y marca innovadora que busca conectar con los intereses y valores de la nueva generación para apoyar a los artistas jóvenes de Latinoamérica y el mundo entero a conceptualizar sus ideas y monetizar su arte en productos de diseño urbanos.

Los artistas emergentes a menudo luchan para que su trabajo sea valorado. En A Lot Studio buscamos ser el soporte para todos aquellos que empiezan en la competitiva industria del arte. A través de A LOT STUDIO hacemos el intento de consolidar una comunidad de miles de creativos y artistas que buscan hacer cambios e ideales o posturas que tienen algo por comunicar.

Una amalgama entre arte y moda que nos permite consolidar un nicho de creativos que se apoyan entre sí, se empoderan y construyen una identidad colectiva, una identidad A LOT.

¿Por qué se debe visibilizar a artistas LGBTIQ?

“Queremos celebrar a la comunidad LGTBQI+, porque nosotros mismos somos parte de la comunidad LGTBQI+, y creemos que en Latinoamérica es momento de comunicar este mensaje fuerte y en alto2”.

Por eso al intervenir prendas en conmemoración de esta fecha especial utilizamos nuestros cuerpos como vehículos que exponen nuestra abogacía por la comunidad y nuestra pertenencia a la misma.

Nosotros queremos crear un mundo de productos que no están definidos por etiquetas de género ni sexualidad sino crear productos para todo aquel que se sienta identificado en apoyar causas valiosas y artísticas.

Te puede interesar leer: ¡Confirmado! Loki es bisexual

Sentimos como prioridad la necesidad de unirnos a esta celebración no sólo con un ánimo festivo sino como una oportunidad única para integrarnos más con la comunidad LGTBQ+ y sus aliados. Creemos que hay muchos individuos que son parte de la comunidad, pero no saben cuáles pueden ser sus brazos de apoyo y nosotros nos queremos mostrar como uno.

También queremos crear conciencia, sobre la importancia de reconocernos y aceptarnos en la diversidad. Todo esto sustentado en un pilar fundamental que ha permitido que nuestros diseñadores en A Lot hayan podido explorar sus identidades, gustos y creencias para consolidar estéticamente una simbiosis única entre arte y moda que abrace las singularidades de quienes hacen A LOT STUDIO posible, tanto artistas como compradores.

¿Cuál es el mensaje para este mes en el que se celebra el orgullo gay ?

Con A Lot Studio queremos comunicar un estilo de vida que abraza el reconocimiento de las singularidades del individuo y del otro a través de la utilización de símbolos estéticos que hablan de una abogacía a la diversidad. Todo esto a través de un estallido de colores, patrones y símbolos insertados en piezas que demuestran, tanto explícita como implícitamente, su apoyo la nueva comunidad de creativos y todo tipo de Otredad.

Puedes leer: ¿Qué es pansexual y en qué se diferencia del poliamor?

Con la esencia de seguir construyendo y fortaleciendo colectivamente el empoderamiento que necesitamos en Latinoamérica para abrazar nuestras diversidades sin timidez y con todo orgullo: la moda y el arte siendo pilares para la resistencia.

¿Cómo va a celebrar A Lot Studio esta importante fecha?

Creamos distintas activaciones y eventos, para apoyar a todo tipo de artistas. En primer lugar, pensamos en cómo al apoyarnos con otros emprendimientos locales podemos unir nuestros esfuerzos en el crecimiento local.

Para esto desarrollamos tres productos comestibles:

Cóctel “A LOT OF PRIDE”: una creación con EL MONO BANDIDO que exalta a través de sus colores la paleta distintiva de nuestro estudio. Allí tendrá lugar nuestro evento “LOVE WINS”, en el que se venderán los productos y se destinará un porcentaje de las ganancias a la ONG Sentiido

Helados “PLANET PRIDE”: un conjunto de sabores de albahaca y cookies que llevan los colores principales de la bandera Pride en medio de una explosión de colores verde menta, propia del estudio. Desarrollados por @lykkeheladeria. Estos también se venderán y se destinará un porcentaje de las ganancias a la ONG Sentiido (información detallada posteriormente).

PRIDE CAKES: tres tortas que reúnen el propósito de A Lot Studio tras esta celebración y nuestro ethos. Hechos por Valentina Londoño creadora de @cake.lab, los cakes se distinguen cada uno por

WE ARE LATAM CAKE: una torta que abraza nuestros orígenes latinoamericanos. Por ello, el mapa representa y simboliza también nuestra colección We Are Latam, una propuesta para ensalzar la propuesta estética urbana que nos distingue del statu quo de la moda latinoamericana.

PRIDE CAKE: retrata nuestras posturas y lo que queremos defender como marca y comunidad. Un ethos transversal de A Lot Studio desde su concepción para la celebración de la diversidad de todas identidades, sexualidades y cuerpos

A LOT CAKE: consolidamos nuestra imagen a través de la exposición de nuestro logo para consolidar nuestra marca, posición y mensaje.

Para celebrar esta importante fecha la marca se ha aliado con @Sentiido, una organización sin ánimo de lucro, que a través de periodismo digital e investigación informa a jóvenes frente a dichos temas a través de Podcasts.

Esperamos con nuestra alianza y donación aportar a la construcción de:

*Valentina Ramírez, bogotana de nacimiento, estudió diseño en Parsons School of Design en Nueva York e hizo una maestría en administración en la Universidad de Stanford. Ramírez regresó a Colombia después de 8 años de estar viviendo y estudiando en Estados Unidos para construir el sueño que surgió durante sus días de estudio. Ganadora de “Parsons Design Fellowship”, tuvo la oportunidad de colaborar para Donna Karan y Rihanna con su fundación Clara Lionel en Haití, concibió A Lot Studio mientras completaba dicha experiencia.