¿Qué es pansexual y en qué se diferencia del poliamor?

El término pansexual se usa para hablar de una postura ante la vida en que el deseo o atracción sexual no se limita a personas por su identidad de género u orientación sexual en particular. Una experta nos habla de este tema y nos cuenta cómo se diferencia del poliamor.

El poliamor en cambio se define como la práctica de tener relaciones íntimas en simultáneo con más de una persona y con el conocimiento de todas, es además considerada como una decisión que pueden explorar las parejas que viven en la monogamia sin necesidad de mentir o engañar.

Aunque algunos manifiestan que el término pansexualidad nació en esta última década, lo cierto es que no es nuevo: se remonta a la década de los 70, pero solo hasta ahora se le ha empezado a dar importancia a partir de que varias personalidades han admitido ser ‘pansexuales’ como es el caso de Bella Thorne, Demi Lovato o Miley Cyrus.

En una entrevista con «Good Morning America» para promocionar su nuevo libro, “Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray”, la actriz Bella Thorne dijo que ya no se identifica como bisexual. “En realidad soy una pansexual, y no lo sabía”.

En esa ocasión ella dijo: “No tiene que ser una chica, un chico, o … ya sabes, él, ella, esto o aquello”, comentó Thorne. “Es literalmente, te gusta la personalidad, como si fueras un solo ser”, comentó en esa oportunidad la actriz.

La psicóloga humanista, especialista en comunicación y sexualidad humana, Carolina Guzmán Sánchez en entrevista con la Revista Cromos, nos cuenta más sobre la pansexualidad y el poliamor, a propósito de la nueva portada de La Revista VEA que tiene como protagonistas a Mara Cifuentes, Bella Castiblanco y Alejandro Betancourt, quienes se declararon pansexuales. Además, manifestaron que viven del poliamor; en la reciente edición cuentan toda su historia.

¿Qué es una persona pansexual?

La pansexualidad comienza a hacer eco y tomar fuerza en la sociedad a partir de los años 70, cuando las personas estaban cansadas de pensar que la sexualidad tenía solo dos colores.

En EE. UU. en la ciudad de Chicago, por esos años hubo discriminación y asesinatos de personas que de pronto “no correspondían a la norma”, sobre todo a hombres que abiertamente empezaron a declarar su gusto sexual por su mismo género. Entonces empieza a nacer un espacio político para denunciar el atropello que se cometía”.

En ese entonces se pensaba que la sexualidad era exclusivamente un proceso reproductivo donde el resultado eran los hijos; no había manera de pensarla como un lenguaje o como una comunicación como lo es ahora, donde el objetivo es tener experiencias placenteras, de poder compartir con otras personas: “mi erotismo, mis caricias, mis afectos”, puntualiza la experta.

“Cuando hablamos de lo pansexual, estamos hablando de que podemos sentir atracción tanto emocional como física y de admiración por todos los seres humanos”, comenta Carolina.

En las relaciones pansexuales no hace falta la etiqueta para decir que puedes amar, intercambiar caricias y poder construir otro tipo de relación más amorosa, más placentera, pero sobre todo más humana”, dice Guzmán Sánchez.

¿El pansexualismo está particularmente relacionado con millennials o generación Z?

No está relacionada particularmente con millennials o con Generación Z. Es un término que aparece como una respuesta de resistencia, una postura netamente política, ante esa hegemonía de una sexualidad únicamente vista desde lo genital.

Entonces, ¿qué es poliamor?

El poliamor también aparece en esta época de una manera más exclusiva. Eso significa que simultáneamente yo puedo tener diferentes significados de amor con ciertas personas, y sobre todo empieza a suceder en el ambiente científico y académico. La respuesta que algunos tienen a esa situación de discriminación es el poliamor.

“En ese caso y partiendo de la parte científica, el poliamor es la respuesta que tengo a las distintas maneras de amar con otras personas, donde la palabra infidelidad no existe, declarando que el ser humano no es infiel, porque este término es una imposición de las religiones y el poliamor se rige por lo científico”.

Por ejemplo, está el caso del hombre que ama a su esposa y vive una relación de pareja estable; sin embargo, con el paso de los años, va adquiriendo diferentes formas de amar a otras personas. En algunos casos ama a algunas mujeres por su forma de pensar o por su belleza, pero también puede atraerle un hombre corpulento con el cual quiere iniciar una relación exclusivamente genital, pero, su pareja sentimental y oficial conoce cada de esas personas y experiencias que inicia su esposo.

¿Cómo funciona el poliamor?

Para iniciar una relación de poliamor, que también es un estilo de vida, los celos no deben existir. “Las dos personas principales de la relación, por decir los “jefes del grupo” no pueden intercambiar sus parejas: cada uno tiene ese mundo aparte y sus relaciones son para cada una de ellas”.

“Por eso, no es probable la situación de celos de la pareja. De hecho, casi que la relación poliamorosa busca experimentar algo, y que se relacione con responder a comportamientos humanos que han sido establecidos como reglas. Por eso, no deben existir los celos, ni las inseguridades, ni el abandono, o el miedo al fracaso en las relaciones.

Este tipo de relaciones se basa en probar vínculos. Hoy en día, la monogamia no es algo impuesto: en la monogamia también puede subsistir con todas estas posibilidades de pareja tanto que ya no se estigmatiza como antes.

Y, ¿qué pasa con la monogamia?

“Los psicólogos y sexólogos actualmente consideramos que la monogamia no debe pasar por situaciones de celos, ni invadir el espacio del otro, dominarlo o controlarlo; todo lo contrario: cada uno tiene una vida hermosa como individuos y cuando están juntos comparten tiempo, complacencias, placer y complicidad, no hay lugar para situaciones negativas”, manifiesta la psicóloga Carolina Guzmán.

Podemos agregar, entonces, que la pansexualidad es la atracción física, sexual y emocional por personas sin importar su género. Y poliamor es crear vínculos, anécdotas, historias de vida con diversas personas, sin que eso afecte ninguna de las relaciones existentes porque todos tienen conocimiento de estos vínculos personales. La pansexualidad es una postura política y el poliamor se conoce como la práctica, lo vivencial.