Anna Wintour afirma que no vuelve a invitar a este personaje a la Met Gala

Anna Wintour es una reconocida periodista, escritora y directiva británica que está como editora en jefe de la Revista Vogue desde 1988.

Puedes leer: Met Gala 2022: ¿Cuándo y dónde se puede ver este evento?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Es uno de los personajes más influyentes de la moda y quien empezó a presidir la Met Gala en 1995. Este evento muestra lo mejor de esta industria en su alfombra roja.

Este año la Met Gala llega cargada de muchas celebridades, outfits extravagantes y con muchas expectativas.

El evento será el próximo lunes, 2 de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York y tendrá su transmisión oficial en las plataformas digitales de la Revista Vogue.

Muchas son los personajes que se esperan deslumbren con sus atuendos, pero hay algunos a los que Anna Wintour no volvería a invitar.

¿Quieres saber más? Te contamos.

Anna Wintour afirma que no vuelve a invitar a este personaje a la Met Gala

La líder de la “Biblia de la Moda”, como es conocida Anna Wintour tuvo una entrevista con James Corden para de su programa “The Late Late Show” en 2017.

En este encuentro hizo algunas declaraciones que se volvieron virales para aquel año. Esto debido a que el presentador la invitó a jugar “Spill Your Guts of Fill Your Guts”.

Este consiste en que el invitado debe decidir entre comer algo asqueroso, o responder una pregunta incómoda.

Anna Wintour no dudo ni un segundo en responder lo que James Corden le preguntó, ¿cuál sería esa personalidad a la que nunca volvería a invitar al evento?

A este evento muchas celebridades también son invitadas como espectadores pero la editora aseguró que hay uno que no dejaría pasar por la puerta de ingreso.

La respuesta de Anna Wintour fue contundente, y aseguró que el personaje que no volvería a invitar a la Met Gala es Donald Trump.

Te sugerimos: 3 Vestidos de Zendaya para usar en matrimonios

Met Gala 2022: presentadores del evento

Para esta nueva gala se espera la asistencia de grandes artistas, y por supuesto están también los presentadores que este año están de lujo.

Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds y Lin-Manuel Miranda estarán como copresidentes oficiales de la noche.

Por su parte, el diseñador Tom Ford, Adam Mosseri de Instagram y Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, continuarán como copresidentes honorarios.

El concepto de la Met Gala 2022

Este 2022 el concepto de la alfombra roja de la Met Gala es “Gilded Glamour”.

Esto, según Vogue, hace referencia a una época de la historia de Estados Unidos donde la moda de las altas esferas de la sociedad americana era bastante opulenta.

Leer también: El outfit de trabajo con el que Kate Middleton va a la fija