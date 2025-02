Bob Dylan-core: La moda del trovador que Kendall Jenner te enseña a lucir

Kendall Jenner es más que escándalos, parejas, chismes y realities. La estadounidense es un ícono de la moda, por eso las razones sobran para explicar que cualquier atuendo que exhiba se convierta en tendencia.

Lee en Cromos: ¿A qué se dedica Bernie, el hermano famoso de Bad Bunny? Mide casi 2 metros

Y hoy vinimos a hablar de un look que se empieza a establecer en 2025. Todo porque la celebridad lo usó en Nueva York y las cámaras gastaron sus baterías captándolo. Hablamos del Bob Dylan-core que, como su nombre lo indica, está inspirado en la leyenda musical que se inmortalizó en clásicos como Blowin' in the Wind y Mr. Tambourine Man.

Kendall Jenner en Nueva York, con un look inspirado en Bob Dylan. Fotografía por: Getty Images

El Dylan de los 60: Folk, bohemia y rebeldía

A principios de los años 60, cuando emergió como la voz de una generación, Dylan tenía una estética sencilla y funcional: camisas de cuadros o lisas, pantalones de mezclilla, suéteres de cuello alto y botas desgastadas. Este look, influenciado por la cultura beat y la escena folk del Greenwich Village, transmitía la imagen de un artista comprometido con la poesía y la protesta.

Lee también: ¿Cuál es la tendencia Kurt Kobain que está de regreso en 2025?

Otro sello distintivo de este período eran sus gafas de sol Wayfarer y su chaqueta de gamuza marrón o de cuero negro, que agregaban un aire de misterio y rebeldía. Esta imagen sigue vigente en artistas contemporáneos que buscan evocar un aire bohemio sin esfuerzo.

Los 70 y la era del Dylan eléctrico

Cuando Dylan amplió su sonido y se sumergió en el rock, su estilo también evolucionó. En los años 70, adoptó una estética más atrevida: sombreros de ala ancha, chalecos, camisas de seda con estampados llamativos y bufandas. Su cabello rizado y desordenado se convirtió en otro símbolo de su personalidad despreocupada y su afán de romper esquemas.

Este período también consolidó su amor por las chaquetas de corte western y los botines de cuero, una influencia que se mantiene fuerte en las colecciones de moda vintage y en el vestuario de músicos que buscan ese aire de rockstar poético y errante.

El legado de su estilo en la moda actual

El Bob Dylan-core se encuentra en el street style de muchas ciudades y en las colecciones de marcas que rescatan la estética bohemia y vintage. Firmas como Saint Laurent han reinterpretado su look con chaquetas entalladas, camisas con aire folk y gafas oscuras, manteniendo viva su influencia en la moda masculina.

En redes sociales, influencers y músicos jóvenes han adoptado esta tendencia, combinando prendas de segunda mano con elementos icónicos de Dylan, como los sombreros tipo fedora y los abrigos largos. Este estilo no solo representa una forma de vestir, sino también una actitud despreocupada, independiente y creativa, un guiño a la esencia de un artista que, sin proponérselo, se convirtió en un ícono de la moda.

El Bob Dylan-core nos recuerda que la moda, al igual que la música de Dylan, es atemporal y siempre encuentra nuevas formas de reinventarse.

No te vayas sin antes leer:

¿La moda vintage seguirá siendo tendencia en 2025?