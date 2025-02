¿La moda vintage seguirá siendo tendencia en 2025?

De acuerdo con diseñadores y fashionistas, la moda vintage se caracteriza por el uso de ropa o accesorios de décadas pasadas. Al elegir un abrigo, una blusa o una falda, se comunica al mundo que, aunque esa prenda sea antigua, sigue siendo valiosa y puede ser atesorada por alguien más. Esto no solo contribuye a prolongar su ciclo de vida útil, perdurable en el tiempo, sino que, además, ayuda a reducir el impacto ambiental generado por el desperdicio textil.

Es una alternativa al modelo de producción excesiva de la llamada “moda rápida”, que en muchos casos prioriza la cantidad sobre la calidad.

¿De dónde proviene este término y cómo surgió esta moda? La palabra vintage tiene su origen en el antiguo francés vendange, que a su vez proviene del latín vendimia, y en un principio se empleaba para describir el proceso de cosecha de uvas que se utilizaban en la elaboración de vino de calidad. Con el paso del tiempo, este término comenzó a utilizarse para aludir a objetos o accesorios de épocas pasadas.

Existen diversas teorías sobre el origen de esta moda. Sin embargo, fue a partir de 1945 cuando comenzó a gestarse lo que hoy conocemos como moda vintage, en el contexto de la ‘ropa de segunda mano’. En las tiendas de París, la cuna de la alta costura, coleccionistas como Paul Poiret y Madeleine Vionnet comenzaron a coleccionar prendas del siglo XIX. En esa época, ya era común reutilizar prendas antiguas, y el término inglés ‘thrift’, que significa ahorrar, cobró relevancia. Más que una moda, y tras la Segunda Guerra Mundial, se adoptó como una estrategia para hacer frente a las dificultades económicas, dado que la ropa nueva era considerablemente más cara. Durante ese tiempo, usar ropa de segunda mano se asociaba a las clases bajas y estaba mal visto, ya que se pensaba que quienes la usaban podían contagiarse de enfermedades. No fue sino hasta 1960 cuando países como Francia, Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a consolidar las bases de lo que hoy conocemos como moda vintage.

No hay marcha astrás: la ropa de segunda llegó para quedarse. Fotografía por: Pixabay

Ahora bien, no todos los vestidos de épocas pasadas pertenecen a la moda vintage. Un vestido de los 80, confeccionado en los 2000, no clasificaría en el mundo vintage. Para que una prenda sea considerada vintage, debe ser de una época anterior a 20 años y, además, poseer un valor de diseño o histórico que la haga única. Es decir, no basta con que la prenda sea antigua, debe haber trascendido por su calidad, su diseño icónico o su relación con una tendencia representativa de su época. En cambio, si se luce un vestido dorado con encaje metálico confeccionado en la misma época en la que pertenece esta prenda, sería vintage. Más que un estilo, esta moda es un regreso a una época, con diseños y colores elaborados en esa misma década, la moda como respuesta a la añoranza que se tiene por una década pasada.

A medida que la moda vintage sigue estando presente en los gustos contemporáneos, ha logrado captar la atención de nuevas generaciones. Es el caso de Galería Avanti, un colectivo de jóvenes emprendedores que se destacan por impulsar tendencias de moda y compartirlas en sus redes sociales, donde cuentan con más de 500.000 seguidores. Por eso, ellos opinaron acerca de por qué este estilo seguirá siendo tan apetecido durante este año. “La moda es cíclica, y lo vintage es la prueba. Rescatamos elementos icónicos y les damos un propósito contemporáneo. Es nuestra forma de honrar el pasado mientras miramos hacia el futuro”, explican los influenciadores, quienes han modelado desde una chaqueta de los años setenta hasta una camisa minimalista de los noventa en distintas pasarelas dentro y fuera del país.

Aseguran que quienes se sienten atraídos por la moda vintage no solo coleccionan una pieza por su antigüedad, sino por la historia que conlleva y las anécdotas que surgen de ella.

Retroceder en el tiempo a través de una prenda es una oportunidad para reconectarse con la historia, descubrir los materiales y diseños característicos de la época en que fue confeccionada, y valorar cómo, hace años, cada costura y tejido fueron diseñados con el propósito de garantizar su durabilidad. Esto contrasta con la moda actual, en la que muchos diseños carecen de la misma resistencia.

Una de las razones por las que el estilo vintage sigue siendo tendencia es su flexibilidad. Según los creadores de contenido, estas prendas se adaptan fácilmente a las piezas modernas, permitiendo la creación de looks únicos y personalizados. Desde un blazer retro combinado con jeans contemporáneos hasta accesorios de estilo antiguo en atuendos minimalistas, lo vintage ofrece infinitas posibilidades para experimentar con estilos, combinaciones y colores.

Hoy los estilos de los años 70 y 90 son especialmente populares, según el análisis de Galería Avanti. La estética bohemia y relajada de los 70, con pantalones acampanados y estampados florales, contrasta con los cortes simples y la actitud rebelde de los 90, marcada por el ‘grunge’ y las siluetas ‘oversized’. “Cada década tiene algo especial que ofrecer. Lo fascinante es cómo las personas toman estos estilos y los reinterpretan para reflejar quiénes son hoy”, destacan.

Cinco razones por las que la moda Vintage seguirá siendo tendencia en 2025

Evocación a la nostalgia: El cine, la literatura y el arte, en términos generales, han sido fundamentales para evocar la añoranza de los atuendos, objetos y complementos de otras épocas, y optar por llevarlos en el presente. Zabrina Estrada, quien es la fundadora de Etéreo Vintage, una de las tiendas más relevantes de Nueva York, comentó en alguna ocasión que “Llevar ropa vintage frecuentemente provoca diálogos y cultiva un sentimiento de nostalgia, transformando la moda en un vehículo no solo para la autoexpresión, sino también un medio para contar historias y conectarse entre generaciones”.

Sostenibilidad: La moda vintage ha conseguido hacer que la gente tome conciencia de la importancia de reducir la contaminación, especialmente al promover la reutilización de prendas y disminuir la demanda de producción de nuevas. Al elegir prendas vintage, no solo se evita la creación de textiles nuevos, sino que también se contribuye a la reducción del desperdicio textil, una de las principales fuentes de contaminación en la industria de la moda. Este modelo de consumo más responsable fomenta un ciclo de vida más largo para la ropa, disminuyendo la necesidad de recursos naturales y reduciendo las emisiones de carbono asociadas con la producción masiva de prendas nuevas.

Calidad: La ropa confeccionada en décadas pasadas destaca por su durabilidad, atribuida a la calidad superior de los materiales y a los métodos de fabricación. A diferencia de las prendas actuales, diseñadas muchas veces para el consumo rápido, las antiguas se elaboraban con tejidos resistentes como la lana virgen, que repelía el agua y aseguraba la longevidad en trajes y abrigos; el algodón pesado, con su tejido denso y duradero; y la seda natural, valorada por su suavidad y brillo inigualables. Además, las costuras eran reforzadas con técnicas especializadas, lo que garantizaba mayor resistencia al desgaste. Incluso con la llegada de innovaciones como el poliéster en 1940, las prendas seguían manteniendo altos estándares de calidad en comparación con las producciones masivas actuales.

Diseños propios: Estas prendas poseen diseños exclusivos, lo que permite tener un estilo personal que no será fácilmente replicado en otros contextos.

Apoyo local: Gracias a esta moda, que valora las prendas con historia y el deseo de apostar por lo antiguo, se continuará fomentando el comercio de pequeños emprendedores, boutiques y el mercado vintage. Esto contribuirá a que la moda se mantenga vigente en 2025 y siga apoyando el crecimiento de la moda colombiana.