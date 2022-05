Canas: ¿Cómo cuidarlas para dejarlas al natural? Foto: Pexels

El pelo con canas está de moda y muchas mujeres de todas las edades quisieran lucirlas con orgullo, pero no se atreven porque no saben cómo cuidarlas.

Sin embargo existen varias formas de tenerlas hidratadas y brillantes, así que si lo estás dudando, puedes seguir estos pasos para que no se vean secas, quebradizas o amarillas, y puedas lucirlas en todo su esplendor.

Toma nota de los principales cuidados para un pelo canoso.

La transición hasta un pelo con canas bonito es de paciencia

Para llegar al resultado deseado, lo que más te sugerimos desde el comienzo es tener paciencia. Para llegar a tener un pelo grisáceo o blanco, el camino es lento. Además, cuanto más oscuro sea tu pelo, natural o teñido, más tiempo tendrás que esperar.

Para que la transición no sea tan difícil, muchos expertos recomiendan cambiar el color del tinte a uno más claro, a mechones, etc., y así se notará menos la diferencia. Algunas mujeres optan por decolorar todo el pelo y matizarlo con tonos plateados, y así será más fácil. Para esta transición te recomendamos consultarlo con tu estilista de confianza.

La genética juega un papel importante en tu pelo canoso

En el pelo canoso influye mucho la genética, y no solo en la edad en la que aparecen, sino también en su grosor (puedes tener unas mucho más gruesas que otras); el tono (existe una amplia gama de tonos grises y matices); en dónde nacen (capul, entradas, patillas, coronilla, etc.); y en cómo nacen (aisladas o por mechones), etc. Es importante aceptarte también como tú eres, con las características que vengan.

Existen canas artificiales

No te dejes engañar, no todas las canas que ves son naturales, existen canas artificiales en mujeres muy jóvenes, así que no te desanimes, puedes tener unas brillantes y sedosas sin necesidad de emular otros estilos..

Cuidados para el pelo canoso

Toma nota de estos consejos para tener un pelo con canas bonito y radiante:

1. Protege tus canas del sol

Las canas son más sensibles al sol, ya que han perdido la melanina, encargada de darle color al pelo y a la piel, y por eso está más desprotegido ante los rayos solares. Te recomendamos usar protector solar capilar durante todo el año.

2. Hidrátalas bien

EL pelo canoso se reseca más fácilmente, así que tu hidratación debe ser fundamental. Lo haces aplicando mascarillas hidratantes mínimo una vez por semana, y hay especiales para pelos con canas. Usa aceites como el aceite de coco, que hidrata a profundidad y protegerá tu pelo canoso.

3. Usa champú para pelo con canas

Para evitar que las canas se vuelvan amarillas con el tiempo es importante que inviertas en un champú específico para pelo canoso (o silver shampoo). Estos productos por lo general contienen pigmentos violetas, azules o perlados que evitan el tono amarillo y le dan brillo de nuevo. Ten cuidado con la cantidad que usas, asesórate de tu estilista, no querrás tener el pelo morado.

4. Lava tu pelo sólo cuando lo necesites

Si tu pelo no lo necesita, no te excedas en lavadas. Puedes alargar el tiempo entre lavados con champú seco, esto ayuda a que no se desgaste más con el agua caliente y no tengas que usar secador frecuentemente.

