¡Dile adiós al pelo liso! El cabello rizado es la tendencia según Louis Vuitton

Si eres de las que no sabe que hacer con sus rizos y quiere cambiar de imagen sin renunciar a la naturalidad, estos los cortes más creativos del momento para pelo rizado. Foto: unsplash

La noticia es que la marca Louis Vuitton se inclinó en una pasarela a mostrar looks más relajados y naturales, así que las modelos lucieron su melena rizada con los atuendos de la colección otoño 2021.

Puedes leer: Prueba estos trucos para hidratar los rizos sin lavar tu cabello

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Louis Vuitton lució prendas de los típicos colores del otoño y acercándose al invierno: verde olivo, beige, gris, amarillo, crema y negro, además de algunos toques de color como el morado y azul rey.

Prendas holgadas que lucen cómodas como la mayoría de las casas de moda que han ido adaptando sus piezas a esa nueva normalidad que estamos viviendo. Por eso, el pelo rizado será la tendencia de este nuevo momento que estamos viviendo.

Así que, si quieres entender un poco más del cuidado del cabello rizado, aquí te damos

Una de las recomendaciones de los expertos es que el primer paso para tener tus rizos en plena forma es prescindir de los champús que tiendan a resecar el cabello, como los que llevan sulfatos en su composición, y apostar por aquellos que favorezcan su nutrición. Aléjate también de los parabenos y las siliconas que apelmazan el pelo, ya que lo que buscamos es el efecto contrario: una melena vaporosa y libre.

Puedes leer: Rizos: trucos y secretos para lucirlos como nunca

Recomendaciones para lucir un impecable cabello rizado

Otra de las recomendaciones es el uso del peine con púas, el cual será tu mejor aliado para desenredar tu melena y dejarla flexible.

Procura siempre hacerlo con el cabello mojado, pero si tienes que recurrir a desenredado en seco, aplica una mascarilla nutritiva sin aclarado. Al secarlo con secador usa el difusor a temperatura baja, ya que ayudará a evitar el encrespamiento y favorecerá la definición de tu cabello rizado.

El cabello rizado cuenta con unas necesidades propias que requieren de productos de acabado específicos para definir el rizo. “La base de cualquier melena ondulada o rizada es la hidratación, por eso debemos recurrir a productos que aporten humedad y nutrición y que cuenten con ingredientes como el aceite de coco. Un truco para lucir unos rizos bonitos es aplicar un poco de aceite de medios a puntas antes de aplicar el producto de acabado.

Otro de los trucos es aplicarse sérum en el cabello rizado, el cual no tiene parabenos, contiene aceites minerales y consigue que los rizos se mantengan uniformes sin aspecto frizz y con movimiento.

Tampoco olvida definir los rizos y secárselo con un buen difusor para su tipo de cabello. Seca el exceso de humedad con una toalla de microfibra que considera más absorbente que las de algodón, por lo que ha de frotar menos su cabello para retirar el agua de los rizos y así definirlos.

Te puede interesar leer: Los cortes más favorecedores para melenas rizadas

Enrique Trujillo, estilista colombiano recomienda que en el lavado vaya primero el champú, este debe ser aplicado desde la raíz, pasando por medias y luego por puntas, después el acondicionador o la mascarilla y, por último, después de salir de la ducha se aplique la crema de peinar o el mousse. Este último producto es importante aplicarlo únicamente de puntas a medias. Este tipo de pelo, según el experto, se debe lavar dos veces por semana, porque de lo contrario cambiamos el pH.

Por último, indica Enrique que es importante que las mujeres de cabello rizado no utilicen ninguna clase de cepillo para desenredarlo ni en la ducha, ni fuera de ella, sino que uses tus manos para darle fuerza y movimiento al cabello, y nunca llevar la crema de peinar a la raíz porque provocará frizz y no se verá muy bien cuando seque.