Adiós al fucsia, este es el nuevo color de moda

La moda es tan cambiante que a veces es difícil agarrar su ritmo. Si bien este año hemos visto que los colores fuertes son una gran tendencia, que el fucsia que propuso Valentino es rey, que los neutros son los favoritos de muchos, en realidad el verde lima está aquí para quedarse.

¿Cuál es el nuevo color de moda a la hora de vestirse?

La acidez y estridencia del color verde lima lo ha vuelto el favorito de diversos diseñadores. Este es el caso de algunas marcas de lujo como Bottega Veneta, Bethseva o Blumarine, que le apostaron a este tipo de verde en sus recientes colecciones.

El color lima no solo va en la ropa, Balenciaga nos ha demostrado que los accesorios también lo llevan, su saturación puede ser que muchos y muchas no se atrevan se intimiden, pero en realidad se puede llevar en diversas opciones, especialmente porque se acomoda fácilmente a todos los tonos de piel, especialmente los más neutros y cálidos.

¿A qué personas le queda mejor el nuevo color de moda?

Las personas con tez clara lo pueden llevar fácilmente, la top model y socialité Gigi Hadid llevó recientemente un vestido de manga larga con brillantes de Self Portrait, lo acompañó con sandalias de tiras y un bolso con cristales del mismo matiz. Ella llevó este look con peinado recogido con dos mechones hacia los lados, demostrando que los 2000 siguen siendo una moda muy apetecida.

Otra celebridad que se le ha medido a llevar el verde lima es Hailey Bieber, la esposa de Justin Bieber demostró que se ve muy bien en las pieles bronceadas. Ella se decidió por un minivestido de la más reciente colección de Versace, este destaca por sus detalles corseteros, otra fuerte tendencia del año, pero era un tono un poco más apagado.

¿Cómo se lleva el color verde lima?

Esta moda ha salido del mundo de la moda de lujo y ha sido abrazada por marcas mucho más accesibles, así que no hay excusa para no atreverse y lucir un look de este llamativo color.

Si quieres hacerlo de a pocos, puedes mezclar un top en este verde con jeans clásicos en bota recta y unas sandalias neutras o blancas. Si decides algo más extremo, puedes acompañarlo con otros colores fuertes, como el fucsia, amarillo o incluso naranja, especialmente para los meses más calurosos del año.