Colores que debes vestir cada día de la semana

Cada día de la semana tiene una energía que debemos de potenciar y la colorimetría no solo nos sirve para identificar los colores que mejor nos van sino también para subir nuestras vibraciones, y lograr los objetivos que día a día nos proponemos.

Es importante identificar cada color de la semana y con el que más te sientas segura. Ideal que puedas elegir una para cada día de la semana de lunes a viernes.

La especialista en moda y personal shopper Melissa Tabares más conocida como @melissatabaresmolina nos cuenta que color nos queda bien para cada día de la semana.

Colores para lucir cada día de la semana:

LUNES

Rojo: es un color que transmite una gran gama de sensaciones. Sin embargo, este lunes traerá retos que requieren autonomía e independencia, por lo que el rojo será un color que te dará esa determinación necesaria para tomar decisiones.

MARTES

Verde: mercurio retrogrado estará haciendo de las suyas y vestir de verde te ayudará a mantener la calma frente a las adversidades que traiga este día, debes de pensar muy bien antes de hablar.

MIÉRCOLES

Fucsia: el odio no estanca y nos evita avanzar, por más que las personas intenten jugar con tu nobleza no lo permitas y concéntrate en ti, no te dejes aplastar ni desequilibrar, hazlo usando el color fucsia.

JUEVES

Azul: deberás delegar tareas en personas en quienes confías plenamente hazlo con toda la tranquilidad pues defenderán tus objetivos como si fueras tú mismo quien trabaja con ellos, usa azul para que se potencie la confianza y delegues sabiamente.

VIERNES

Blanco: vienen días donde vamos a tener incertidumbre y un descontrol de emociones para ponerlas en orden, utiliza el color blanco, no dejes que nada te saque de tu centro, a palabras necias oídos sordos; puedes con todo. Lo que te propongas.

Para potenciar estas energías utiliza estos colores para vestir, o en accesorios y vibra con el día a día en la oficina y con tus compañeros o compañera de trabajo.