Cómo cuidar tus canas y adoptar este nuevo trend

El pelo blanco de la actriz es sinónimo de elegancia y porte. Foto: Getty Images

Para nadie es un misterio que desde la pandemia la forma de relacionarnos con la moda, la vanidad y la belleza, ha regresado como una gran interrogante.

Te puede interesar leer: Evita estos errores al planchar tu pelo

¿Estábamos realmente cómodos con las exigencias que nos impusimos hace mucho tiempo? ¿O acaso extrañamos esas formas en las que hacíamos todo para vernos impecables y totalmente a la moda?

En el caso de las tinturas para cubrir las canas, ha sido toda una revolución. Muchas mujeres han decidido, a partir de la coyuntura, permitirse el gusto de mirarse nuevamente al espejo sin tantos prejuicios y por el contrario, reconocer esos destellos blancos que tanto han escondido.

Y no han sido pocas, fotografías de la reina Letizia, Helen Mirren, Jodie Foster o Jamie Lee Curtis muestran cómo han llevado sus canas con sensualidad y porte.

Por ejemplo, Andie McDowell no ha dejado de ser objeto de halagos cuando de canas se trata, pues lleva un pelo largo y rizado, que en cualquier caso no es fácil de llevar, y lo luce con naturalidad y elegancia.

Sin embargo, debes tener en cuenta que para que tu pelo con canas se vea así, necesitas darle ciertos cuidados especiales.

Tips importantes para cuidar de tus canas

Es super importante que tengas en cuenta que las canas necesitan una nueva forma de hidratación y brillo, de lo contrario, tendrás un pelo que se verá opaco y seco, y solo te verás gris. Aunque la tendencia de dejar algunas canas sobre tu pelo oscuro, conocida como salt and pepper, o sobre el pelo de cualquier color conocida como grey blending puede ser todo un reto, aquí te enseñamos a cuidarlo.

1. Usa champus con tonos morados

Los champús que vienen con tonos morados o azulados son la mejor forma de darle brillo a tus canas, les brindará cierto color plateado que no conseguirás de otra manera, y se verá hidratado. Hay que tener cuidado de no abusar para que el pelo no tome un color o tono lila.

2. Usa champus sin sulfatos

Para evitar que la fuerza y el brillo del pelo se pierdan, es muy importante revisar todos los componentes de tu champu. Si encuentras que tienen sales y sulfatos, puede ser mejor evitarlo, y buscar uno que específicamente no lo tenga en sus ingredientes. No basta con verlo en la etiqueta del frente, revisa correctamente sus componentes para asegurarte. Esto evitará el color amarillo que pueden tomar las canas a cierta edad.

3. Acude a la coloración semipermanente

Según Fabio Rojas, estilista profesional, lo mejor es buscar una coloración con Vitamina C que puede ayudar a fortalecer los tonos naturales de las canas, y hacerlas brillar. No se trata de volver a esclavizarte, sino de darle un “boost” a tu color natural. Si usas matices grises puedes evitar el tono amarillo, pero, además, al darle a tu pelo las proteínas que llevan estos tratamientos puedes darle un efecto de mayor fuerza que llaman “efecto refill”, que estimula el crecimiento del pelo y mejora su calidad del pelo.

Lo cierto es que a muchas de estas mujeres se les ve muy bien, y quizás necesitemos ver más de eso para apreciar mejor su belleza y elegancia.

Te puede interesar leer: 5 cortes de pelo que afinan tu cara

Lee más contenidos como este aquí