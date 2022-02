5 cortes de pelo que afinan tu cara

corte de pelo Foto: Pexels

Si quieres un cambio, pero lo que te detiene es no tener claro cuál te favorece más, aquí podrás ver algunos cortes ideales para caras redondas.

Te puede interesar leer: Los 3 cortes bob para cabello corto de mujer en este 2022

Tal vez te guste experimentar con tu pelo y cambiar de look frecuentemente, o quizás, llevas mucho tiempo con el mismo look, no te preocupes, muchos pasamos por lo mismo y hay solución.

El volumen ensancha las facciones

Es importante tener en cuenta que si tienes rostro redondo, hay que saber manejar los volúmenes. Es decir, las capas y los cortes rasos deben tener una altura específica para que no termines con un volumen que ensanche la cara. Ante todo, para alargar se recomiendan pelos lisos y largos.

En este sentido, es importante tener en cuenta que si las capas se concentran a la altura de los pómulos, el “óvalo” de la cara se va a ver más ancho, aumentará tu volumen en general. Entonces, se recomienda que cualquier capa o corte de volumen esté más debajo de la boca y del mentón. Esto permitirá que el corte sea más amable y afine la cara.

1. Capul o flequillo cortina:

Es un clásico y ayuda muchísimo a darle movimiento al pelo. Se debe evitar los flequillos demasiado rectos o demasiado cortos, pues ensanchan la cara, es decir, si va a ser recto, debería ser más largo y no tan corto como para “redondear” toda la cara. Si se puede hacer con más movimiento es ideal. Este tipo de capul es excelente para esto pues tiene mucho estilo y va con casi cualquier tipo de pelo.

2. Shaggy

Es un corte de varias capas, pero ideal recordar que deben estar más debajo de la boca y la barbilla. Se debe reducir el volumen de los lados del pelo, procurar que las capas sean más abajo. Dan movimiento y tiene que ser exactamente a la medida para no reforzar las facciones que queremos suavizar. Un gran ejemplo es Alexa Chung. Aprovecha que en 2022 está de moda, así como el corte bob.

3. Bob (debajo del mentón)

Aunque los cortes más pequeños suelen ser exigentes, también pueden ser cómodos y fáciles de llevar, pues un buen corte bob es un peinado en sí mismo, y no requiere demasiado esfuerzo para peinarse. Para las caras redondas, lo mejor es abajo del mentón, siempre.

4. Pixie largo

Es un corte para pelo corto que si se hace bien puede dar el efecto deseado. Es un pelo corto sin volumen en donde los laterales, la nuca y las patillas se dejan largas para estilizar la cara.

5. Capul en diagonal con pelo medio

Lo más largo posible, el pelo liso y sin capas ayuda a hacer que la cara se refine, pero mucho más si es en compañía de una capul diagonal larga que ayuda a dar la ilusión óptica de cortar el ancho de la mejilla y alargar la frente.