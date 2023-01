Cómo deshacerse de una espinilla según un dermatólogo

Espichar o apretar una espinilla para deshacerse de él es una regla que no has obligado a seguir, sin embargo, hay una forma de hacerlo sin lastimar y provocar un impacto negativo sobre la piel, así lo manifiesta el dermatólogo Timm Golüke a Vogue Alemania.

La advertencia de las consecuencias de eliminar un grano con nuestras propias manos es algo bien sabido, aunque es algo establecido, el verdadero motivo es porque si lo exprimes, sin saber exactamente el motivo, es porque se deja una herida abierta y esto eventualmente puede ser un problema, ya que se convierto en un foco de infección.

¿Por qué no debes exprimir un grano?

Los dedos y las herramientas caseras, entre ellas el exprimidor de comedones, no están realmente esterilizadas. Entonces lo que sucede es que las bacterias queden debajo de la piel gracias a la herida que abriste luego de apretar, se genera una inflamación y esto hace que tarde mucho más en curarse, asimismo, pueden quedar cicatrices.

Sin embargo, en caso de que estés lidiando con una molesta espinilla que necesitas eliminar lo más pronto posible, el doctor Timm Golüke, de Múnich, Alemania, cómo se debe hacer sabiamente, estos son sus tips.

Desinfecta la piel

“Para evitar que el grano se infecte, es importante desinfectar la zona de la piel a tratar y los dedos”, explica el experto, para esto solo necesitas un desinfectante cutáneo común y corriente que puedes encontrar en cualquier droguería. También se recomienda no apretar directamente con los dedos desnudos, es mejor cubrirlos con un pañuelo limpio.

No aprietes, extiende

Para evitar lastimar la piel, no aprietes la espinilla con mucha fuerza, en vez, extiende ligeramente la piel con los dedos y repite este movimiento varias veces hasta que el grano se abra. Si no funciona es porque el grano todavía no está “madura” para ser exprimido, déjalo ser.

Vuelve a desinfectar

Golüke menciona que debe volver a desinfectar la zona después de haber “extendido” lo que contenía el grano. Puedes volver a usar el desinfectante de farmacia, aunque se debe tener cuidado porque puede quemar la herida abierta.

Una opción es usar la barita de ozono de alta frecuencia que los dermatólogos y cosmetólogos usan en sus tratamientos. “Este aparato mata las bacterias y favorece la cicatrización”, dice el doctor.

Usa un gel antiespinillas

El dermatólogo aconseja: “Aplicar un tratamiento antiespinillas. Los productos con zinc son ideales. Esto se debe a que el zinc tiene un efecto antibacteriano y secante. En el caso de los granos, se recomienda este último para ayudar a curarlos más rápido”.

Sella la herida con un parche para granos

En redes sociales se han viralizado unos parches que se pegan sobre el grano, estos no son simples parches, para ser más claros, estos tienen ingredientes antinflamatorios como el zinc y el ácido salicílico, ingredientes clave en este tipo de problemas.