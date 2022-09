¿Cómo es la vida de un maquillador de celebridades?

Aunque muchas estrellas brillan por su propia belleza natural, el maquillaje suele ser el mejor aliado para propulsar ese atributo a niveles astronómicos, esto lo sabe muy bien Alejandro Romero, conocido en el mundo del entretenimiento colombiano como ‘Malejo Cangrejo’.

Este personaje es el maquillador y estilista de diversas celebridades nacionales, de la talla de Greeicy Rendón, Andrea Serna, Carolina Cruz, Daniella Álvarez, Paola Jara, Laura Acuña, y más.

La vida de un maquillador de las estrellas puede ser bastante aspiracional, sin embargo, hay un detrás de cámaras que pocos conocen y que requiere de una destreza que pocos tienes, así como de un frenesí al que pocos se atreven a someterse.

De esta manera, Cromos entrevistó al artista del maquillaje y del cabello para conocer más a donde su experiencia con esta interesante labor.

Cromos: ¿Cómo te preparas a la hora de crear los looks que haces en las famosas?

Malejo Cangrejo: Yo creo que, primero, no llegar en blanco, hay que tener algo preparado, como son escenarios en los que hay tanta presión, hay poco tiempo, muchas veces están pasando muchas cosas al mismo tiempo, si llegas muy en blanco no logras ejecutar una idea, no logras poder construir algo de lo que puedes sentirte orgulloso, segundo, la calidad, antes debes haber visto referentes, haber preguntado qué se va a poner, de qué se trata el proyecto, entender para dónde vas.

Cuando haces esa tarea de preproducción llegas con más elementos, llegas de manera más asertiva a poner ciertos colores, a hacer tu look y crearlo, siempre será mejor prepararlo, estudiarlo, pensarlo, incluso conversarlo con la misma celebridad para ver si lo que tú estás pensando es lo que ella tiene en su cabeza y con el equipo que esté alrededor del proyecto.

C: Normalmente, ¿cuánto tiempo te dan para maquillar y peinar a una de estas personalidades?

MC: Generalmente la gente quisiera que fuera en media hora, que maquillaje y peinado duraran 45 minutos, 20 y 20. Yo normalmente intento demorarme una hora maquillando y una hora peinando, el ideal para mí son dos horas, pero si la cosa se pone peluda y me dicen que es demasiado tiempo, una hora y media, si es algo demasiado especial, una alfombra roja, algo de un nivel en el que hay que impresionar, tres horas.

C: ¿Alguna vez te has metido en un apuro en medio de estas sesiones?

MC: No que recuerde, normalmente algo que pasa es que uno empieza a correr mucho y a veces les jala el pelo. Tengo una anécdota con Greeicy que estaba justo ella haciendo unas historias y yo estaba corriendo, yo empecé a echar laca y cayó un poquito alrededor del rostro y ella jugando hizo muecas, como de fastidiada, y esa vez la gente armó un drama, que ella me había regañado, que había sido grosera, pero nada que me haya aburrido, solo que a veces uno les pega sus jaloncitos de pelo o les deja un ganchito tallando, me acuerdo que una vez en un corre corre, no me acuerdo a quién, le quemé la oreja a la clienta, con el peinado se la tapé pero luego tenía una ampolla gigante.

C: ¿Qué tanto sigues tendencias de maquillaje?

MC: Uno siempre quiere estar a la vanguardia, uno quiere estar vigente, no solo como artista, sino con su estilo, como uno va atravesando tantos momentos y tantas corrientes pues uno no quiere quedarse atrás. Sí me inspiro mucho y sí estoy llenándome de imágenes todo el tiempo, soy de la época de las revistas y amo cuando puedo ir al aeropuerto y, sobre todo en los internacionales, hay esa oportunidad de poder ojear y ojear revistas.

También hago algo, sí sigo tendencias, me gusta tener algo de lo que está sucediendo a nivel de tendencias para verme actual, pero me gusta también coger revistas viejas de moda, cualquier día que estoy en casa, que tengo un proyecto o fotos personales, empiezo a ver esas revistas para ver qué sucedió en el 2000, en 1999, en 2010, que voy pa’ atrás y de ahí me inspiro.

C: ¿Qué recomendaciones das a los que están empezando con maquilladores y están creando su primer kit?

MC: Lo mejor que uno puede hacer es no llenarse de productos caprichosamente. Creo que cuando uno está arrancando siente que necesita tener absolutamente todo y más allá de tener muchos productos es mejor tener esa habilidad de qué productos son los que son más versátiles. Más allá de llenarse con una maleta de mil productos que, seguramente si estás empezando no los sabes usar, es un montón de plata a la cual no le vas a poder sacar provecho.

Es mejor ser práctico y tener un kit muy versátil, y no invertir en marcas muy costosas mientras adquieres habilidad, comprar lo que te sirva para muchas cosas y de ahí seguir y seguir, porque un kit no se construye ni en un día, ni en un mes, se construye con los años, es como un costurero, hay un poquito de todo y todo tiene una historia.