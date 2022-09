Corte de cabello lob: ideal para afinar facciones

Si lo que quieres es renovar el estilo de tu pelo y siempre te ha gustado el corte bob pero quieres probar algo un poco diferente, prueba el estilo del corte lob.

Esta es la solución para lograr un cambio y hacerte un nuevo look, con la ventaja de que no es demasiado extremo y si te gusta el pelo largo, seguirá siendo. Es uno de los mejores cortes que puedes escoger porque además, es muy favorecedor. Si no sabes de qué se trata, acá te contamos en qué consiste.

¿Cómo es el corte de pelo lob o long bob?

El corte lob es uno de los cortes de pelo más cómodos que puedes escoger sin perder el estilo. Este corte es ideal por ser ligero, fácil de peinar, y además, tener forma.

El corte lob es un derivado del corte bob, con la diferencia de que el corte lob es un poco más largo que el bob. Tiene el mismo aire del corte bob en donde el pelo corto es el protagonista, pero en este caso, un poco menos arriesgado para quienes todavía no se deciden a cortarlo unos centímetros más.

Es perfecto para quienes gustan del bob pero no quieren cambiar de estilo tajantemente. Además, su ventaja es que es algo caótico y “messy” pero también es fácil de peinar. Este es un corte de cabello que no solo ayudará a que tu look se vea renovado sino que también afina tus facciones.

¿Cómo se diferencia el corte bob del lob?

Además de que el corte lob es ligeramente más largo que el corte bob, la tradicional inclinación del corte bob en donde las puntas son más largas que la parte trasera del pelo, en el lob puede variar. Aquí la longitud puede jugar más, y permitir peinados con ondas, especialmente favorecedoras para quienes tienen caras en forma de corazón o redondas. Este peinado ayudará a dar un efecto más afinado en tus facciones.

Emilia Clarke lleva un lob o long bob con ondas Foto: Fuente: Instagram @emilia_clarke

Elegir un corte bob tiene muchas ventajas, entre ellas, además de darle una apariencia de facciones más finas, hace que el cabello gane más dinamismo y no necesites hacer demasiado para peinarlo, por el contrario, puedes ajustarte a algunas opciones fáciles pues el corte en sí ya te da las opciones de peinado que necesitas. Si buscas inspiración, el corte lob o long bob es el elegido de celebridades como Gal Gadot o Emilia Clarke (con ellas podrás inspirarte mucho en peinados y formas de llevar tu pelo).

