Critics Choice Awards 2025: el glamour y los errores que marcaron la alfombra roja

Después de ser aplazada dos veces debido a los incendios que azotaron California, la 30ª edición de los Critics Choice Awards 2025 finalmente se llevó a cabo con todo su esplendor. El Barker Hangar se convirtió en la pasarela donde las estrellas más influyentes de Hollywood desplegaron su estilo en la alfombra roja.

Sin embargo, no todos los atuendos lograron conquistar a la crítica y al público. Desde elecciones impecables hasta decisiones cuestionables, este evento dejó momentos para el recuerdo y otros que tal vez algunas celebridades preferirían olvidar.

Aciertos en los Critics Choice Awards 2025: elegancia, audacia y sofisticación

Nicole Kidman: la maestra del estilo andrógino

Nicole Kidman arrives at the Critics Choice Awards. pic.twitter.com/3mJYTidaZl — Film Updates (@FilmUpdates) February 7, 2025

Nicole Kidman demostró que la moda no tiene género con un impecable traje oversize beige, combinado con una camisa y corbata en contraste. “Una forma original, casual y fresca de llevar un look masculino”, destacaron los expertos en moda.

Demi Moore: la sofisticación en negro

Demi Moore

est aux Critics Choice Awards pic.twitter.com/ZoxtfJF9kZ — ALPAJOCO (@alpajoco) February 8, 2025

La icónica actriz apostó por un vestido negro encorsetado, con pedrería y aberturas estratégicas, logrando una imagen poderosa y elegante. Los stilettos de vinilo con puntera brillante fueron el complemento perfecto para su estilismo.

Angelina Jolie: el minimalismo que nunca falla

Angelina Jolie en Elie Saab RTW

2025 Critics Choice Awards pic.twitter.com/mJyKaU6aA7 — Miguel Ángel 🏳️‍🌈 (@Miki_Trent) February 7, 2025

Sin arriesgar demasiado, Jolie optó por un vestido largo en tonos nude con encaje, un sello distintivo de su estilo. La elección de un labial rojo fue el detalle que elevó su look a la perfección.

Zoe Saldaña: el poder del rojo

Zoe Saldana en la red carpet de los Critics Choice Awards ❤️ pic.twitter.com/yi1HsgThst — InStyle México (@InStyleMexico) February 7, 2025

El rojo siempre es un acierto, y Zoe Saldaña lo confirmó con un vestido sencillo, pero impactante, que resaltó su piel morena y la convirtió en una de las mejor vestidas de la noche.

Cynthia Erivo: un escote de impacto

Cynthia Erivo en Armani Privé Haute Couture

2025 Critics Choice Awards pic.twitter.com/WZE09PtZPu — Miguel Ángel 🏳️‍🌈 (@Miki_Trent) February 7, 2025

Su vestido, con escote infinito y cintura ceñida, resaltó su silueta a la perfección. “Sumó en su look algunas de las claves con las que presumir de tipazo en cualquier alfombra roja”, destacaron los estilistas.

Errores en los Critics Choice Awards 2025: cuando la moda no perdona

Ariana Grande: la fantasía que no convenció

Ariana Grande en Dior Haute Couture

2025 Critics Choice Awards pic.twitter.com/fioc6EoZmg — Miguel Ángel 🏳️‍🌈 (@Miki_Trent) February 7, 2025

Aunque su amor por las faldas voluminosas es bien conocido, este vestido rústico no la favoreció. La silueta monótona acortó su figura y restó dinamismo a su look.

Dakota Fanning: el color que apagó su brillo

Dakota Fanning para los Critics Choice Awards en Dolce&Gabbana pic.twitter.com/rkrYjzgsSu — InStyle México (@InStyleMexico) February 8, 2025

Si bien el vestido ajustado en tono turquesa realzaba su silueta, el color no jugó a su favor, restándole luminosidad al rostro y haciéndola lucir menos vibrante de lo habitual.

Chelsea Handler: volantes que no estilizan

El concepto del vestido no era malo, pero los volantes en la cadera y el largo por debajo de la rodilla jugaron en contra, logrando un efecto visual que acortaba su figura.

Keri Russell: cuando la talla marca la diferencia

Keri Russell

est aux Critics Choice Awards pic.twitter.com/dYfR4toZ7A — ALPAJOCO (@alpajoco) February 8, 2025

Algo en su vestido no terminó de encajar. Tal vez la cintura baja o el largo por debajo de la rodilla hicieron que su look no fuera de los más estilizados de la noche.

Entre el riesgo y la gloria en la alfombra roja

Los Critics Choice Awards demostraron una vez más que la moda es un campo de batalla donde el riesgo y la audacia pueden convertir a una estrella en ícono o en blanco de críticas.

Mientras algunas celebridades deslumbraron con su sofisticación, otras dejaron claro que incluso en Hollywood, los errores de estilo no perdonan. ¿Qué nos deparará la próxima gran alfombra roja?