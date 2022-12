¿Cómo armar la rutina para el cuidado de la piel correcta para ti?

El cuidado de la piel es un tema furor en la actualidad, después de todo ¿quién no quiere lucir su mejor versión al exterior? Es por eso que pareciera que cada vez hay más marcas que prometen proteger nuestro cutis y dejarlo bello. Ante esta promesa, surge Essem, solo que, con una garantía extra, prestar atención especial a las pieles más sensibles.

Este emprendimiento es liderado por Laura y Cristina González, con un de plan proyección riguroso que pretende velar por el bienestar de todos aquellos que prueben sus fórmulas. Ya cuenta con el aval de Kosmo Science, es decir, que todos sus productos son testeados por dermatólogos e hipoalergénicos, lo que convierte a Essem en un proyecto pionero a nivel nacional.

Cromos conversó más a fondo con Laura Gonzalez-Veach, CEO de la marca, para conocer sus propuestas y algunos consejos clave a la hora de cuidar la piel, el órgano más extenso del cuerpo humano.

Cromos: ¿Cómo armar una rutina perfecta para el cuidado de la piel?

Laura González: Para armar una rutina de skincare perfecta lo más importante es conocer nuestra piel. Por un lado, saber identificar el tipo, si es grasa, mixta, seca, sensible, y entender sus necesidades específicas, si tiene tendencia a manchas, le falta luminosidad, tiene irregularidades en la textura, entre muchos otros factores. Sabiendo esto se deben escoger los productos adecuados y tener como mínimo los tres pasos básicos de la rutina que son limpieza, hidratación y protección solar. También es clave incluir antioxidantes, ya que ellos son los que nos ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro al protegernos y contrarrestar los daños causado por factores ambientales como el sol y la polución.

C: ¿Qué tan complejo es iniciar una línea de skincare en Colombia?

LG: La regulación en Colombia para cosméticos es bastante estricta porque exige que todos los productos tengan registro Invima y sean producidos en un laboratorio certificado. Eso hace que el proceso sea exigente, largo y costoso. Nosotras teníamos una idea muy clara en la cabeza de la identidad que buscábamos para la marca, y conseguir proveedores de envases y empaques que tuvieran lo que buscábamos también fue una labor difícil. Nos tomó casi 2 años desde el momento en el que empezamos a trabajar en la marca hasta que pudimos lanzar nuestros primeros productos al mercado.

C: Teniendo en cuenta las firmas presentes en el mercado colombiano, ¿por qué decidieron lanzar una nueva en el país?

LG: Cuando tuvimos la idea de lanzar la marca, el tema del CBD en Colombia todavía era muy nuevo, y veíamos que las pocas marcas de skincare que ofrecían productos con este ingrediente no lo estaban utilizando dentro de fórmulas donde realmente pudiera brillar por todos sus beneficios y por como complementa a otros ingredientes. Por eso quisimos lanzar nuestra marca de una forma diferente, donde el CBD no fuera el único ingrediente estrella si no que funcionara en conjunto con otros ingredientes como parte de fórmulas multifuncionales.

C: ¿Qué ingredientes o fórmulas son clave a la hora de escoger un producto para piel sensible?

LG: Son más claves los ingredientes a evitar que los ingredientes a incluir a la hora de cuidar pieles sensibles. Muchas veces la sensibilidad se debe a disrupciones en la barrera protectora de la piel, entonces es clave evitar los productos con fragancias y colorantes que pueden dañarla. Si se van a utilizar ingredientes como los ácidos exfoliantes o los retinoides, que pueden sensibilizar la piel, es importante siempre buscar formulaciones con concentraciones más bajas y no excederse en su uso, máximo 1 a 2 veces a la semana. Y se deben buscar productos con ingredientes orientados a la reparación de la barrera protectora de la piel como las ceramidas, los aminoácidos esenciales o el panthenol.

C: ¿Qué tan necesario es usar un producto especialmente dedicado para la zona del contorno de ojos?

LG: El contorno de los ojos tiene una de las pieles más delgadas de todo el cuerpo, y además es una zona que se encuentra en constante movimiento. Esto hace que tenga necesidades especiales, y que sea uno de los primeros lugares donde se noten los signos de la fatiga y el envejecimiento. Por eso existen productos formulados para tratar las necesidades específicas de esa zona.

C: ¿Creen que existen algunas tendencias en términos de skincare actualmente?

LG: La tendencia más grande que llevamos viendo desde hace unos años en toda la industria de cosméticos en general es la llamada clean beauty o belleza limpia, esto significa buscar productos que eviten el uso de sustancias que no solo no son necesarias, sino que son dañinas para la piel como los parabenos, los colorantes y las fragancias.

Dentro de esta misma tendencia también se ha vuelto cada vez más importante, y casi que necesario, que los productos sean libres de crueldad animal. Essem desde sus inicios se ha posicionado dentro de esta tendencia. También vemos cada vez más relevante el concepto de skinmalism o minimalismo en el skincare. Esta tendencia busca encontrar productos multifuncionales que brinden múltiples beneficios en menos pasos para generar menos deshechos.