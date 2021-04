Día de la Madre 2021: Top de tendencias de moda recomendado por Pilar Castaño

Se acerca la celebración del Día de la Madre y la moda es una de las mejores maneras de homenajearla. Para ello, invitamos a Pilar Castaño, una experta en la materia, que actualmente es personal shopper de MNG, conferencista de moda, productora de podcast en Spotify y está próxima a lanzar un libro de memorias de su mamá, Gloria Valencia.

¿Cuál es la tendencia en moda para las mamás este año?

El tema vintage es una tendencia muy fuerte en todas las colecciones que tú ves. La moda retro, la que trae historias, la que cuenta y habla sobre épocas. La estamos viendo en las alfombras rojas, por ejemplo, con un Dior remasterizado: en una Lady Gaga con la chaqueta que lucía cuando cantó el himno de los Estados Unidos en la posesión de Biden. La misma Jennifer López salió con un abrigo de Channel blanco. Las mujeres que son tendencia en el mundo buscan agarrarse de historias porque esa es la moda que tiene peso.

¿Cómo vivirás este Día de la Madre?

El tema para mí es muy sensible porque este año voy a sacar con mi hija mayor, María, el libro Gloria en colores, con las memorias de mi madre, Gloria Valencia. Es un libro que va a salir con Planeta y además con una cápsula de moda de todos los íconos que Gloria usó a lo largo de su carrera.

¿Cuándo saldrá el libro al mercado?

El 15 de julio y lo vamos a lanzar en Colombiamoda. Va a ser algo muy lindo porque mientras lees el libro escuchas a Gloria hablando con Borges, con Mutis o con Gabo. Es mamá hablando de la historia de la moda, de las telas y hasta relatando un desfile de modas.

Cromos sale nombrado en el libro unas 100 veces, no solo porque fue mi primer trabajo cuando empecé a escribir, sino que fue un lugar importantísimo para Gloria. Con Cromos hicimos Laura, la primera revista de moda que existió en Colombia. Todo eso lo cuento en el libro.

¿Cómo es tu relación con María, tu hija mayor y la moda?

María es una niña muy hecha por mi madre, tiene su ADN. Tenemos una relación muy linda, casi que de tú a tú. Yo trabajé mucho con mamá, hombro a hombro, hicimos juntas Gloria y Pilar en la radio, Esta noche sí en televisión y la revista Laura y ahora que estoy trabajando con María como que se está repitiendo la historia.

¿Tus hijas te piden consejos de moda?

Totalmente. Yo tengo dos hijas, María de 37 y Bárbara de 26. Son dos estilos muy distintos pero las dos me atracan mi closet y siempre hay prendas para cada una. Bárbara es completamente informal, mucho más hippie chic, descomplicada y no usa tacones, mientras que María es la reina de los tacones y el labial rojo.

¿Consideras que la moda se sigue viviendo en época de confinamiento?

Tengo varias premisas para que la mujer se sienta bien consigo misma independientemente de las circunstancias. Lo primero es que se observe: cuánto mides, cuántas pesas y cuántos años tienes, y acéptalo. No se debe querer ser la de al lado, la de al frente, la de la revista o la televisión. Haz tu propia producción de ti misma. Eso es en lo que yo insisto como personal shopper y es de lo que hablo en mis conferencias.

La moda es una herramienta que viene después de tu puesta en escena. Como mamá me decía, “de clavar tus tacones en el escenario”. Entonces, si tú te observas con pandemia o sin pandemia, con confinamiento o sin confinamiento y te quieres, ese es el mejor antídoto para que no te eches a la sudadera porque esa sí es la mayor derrota.

La moda es más fuerte que todo como se llama mi serie en Spotify –lleva 28 programas- y considero que sí, que te saca de la más profunda depresión. Ve ahora mismo a tu clóset por esa blusa que amas, el pantalón o tus zapatos favoritos y siéntete hermosa.

¿Te volveremos a ver en la televisión?

Nada me encantaría más que tener una sección en televisión, en un programa. Me encantaría poder vestir todos los días a alguien. Solamente le pido a la vida que alguien me ofrezca eso. Poder en 10 minutos cambiarle el look a alguien para que se dé cuenta del poder que tiene la moda: a una cajera, a una vendedora, una actriz o una ministra.

¿Los infaltables del closet femenino?

Ahí yo me voy a los básicos. No existe la posibilidad de que una buena camisa blanca no te quede bien, porque aliviana las líneas del rostro, te ilumina y saca lo mejor de ti. A una mujer y un hombre, de hecho. El negro cómpralo fino porque no hay nada que se vuelva rucio más rápido que el negro. Puedes comprar un saquito de pipiripao fucsia pero no puedes comprarlo negro porque se te destiñe o se mohosea pronto. Un buen aliado es una buena chaqueta negra o un pantalón negro de bota recta porque no te entalle y que sea de tiro alto para que te levante del suelo. No te obnubiles con la tendencia sino con el patronaje de la prenda, el cómo está construida. Busca prendas que saquen a relucir tu personalidad para que te sientas como un millón de dólares cada mañana.