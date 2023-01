El corte cortina para pelo largo es el look del 2023

Escoger bien el corte de pelo es una decisión clave y no solo depende de nuestro gusto personal, sino también de la forma de nuestro rostro. Muchas veces, aunque a las mujeres les agrade como se ve el pelo corto, no se atreven a dar el paso porque sienten que no les favorece, o prefieren el pelo largo.

Te puede interesar: Los 4 errores más comunes que cometes cuando quieres dejar crecer el cabello

Actualmente se ha impuesto el corte de pelo bob. Un corte ideal para quienes quieren verse modernas y elegantes, y en sus diversas variaciones, muchas han encontrado en este corte su mejor amigo. Es, además de ideal para darle un giro a tu look, perfecto para rejuvenecer y dar vitalidad a cualquier atuendo.

Sin embargo, hoy te traemos una opción un poco más moderna que puede ser ideal para rejuvenecer y dar un cambio radical a tu día a día si quieres tener el pelo largo.

El mejor look del 2023 para cabello largo: el corte cortina

Una de las mejores alternativas de corte de cabello es el look Farrah Fawcett de los años 70, con capas y flequillo cortina. Algunos consideran que este corte es un poco noventero, porque lo alcanzaron a utilizar modelos como Cindy Crawford en los años 90, sin embargo, el verdadero origen tiene sus raíces en la música disco de los años 70.

También el corte cortina fue transgresor porque con sus capas se asemejaban a las que se cortaban los hombres de la época. Actualmente, se usa el mismo corte pero con menor volumen.

Si quieres un bob cortina, puede ser este:

Si quieres el pelo más largo con ondas y encontrar algo perfecto sin tanto volumen, este puede ser tu mejor aliado:

El corte cortina tiene la ventaja de que es fácil de llevar en verano o en el calor. Esto es porque las capas naturalmente generan unas ondas y cuando se trata de calor, no queremos estar pendientes constantemente de secarnos o arreglarnos el pelo.

El pelo corto es una de las opciones más cómodas a la hora de llevar el cabello en verano pero requiere algunos cuidados, sobre todo a la hora del peinado, y hace resaltar el brillo y la fluidez del cabello.

Mientras tanto, el corte cortina puede ayudarte a tener ondas de manera natural sin hacer mucho esfuerzo, más que usar un poco de crema para peinar.

Te puede interesar: Hailey Bieber: Su nuevo corte de pelo para empezar el año es un ‘blunt bob’