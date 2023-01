Hailey Bieber: Su nuevo corte de pelo para empezar el año es un ‘blunt bob’

Hailey Bieber ha cambiado su estilo tan característico y ha dejado a un lado su pelo mediano y castaño claro con ondas naturales y liso para darle la entrada y el protagonismo a un blunt bob, es decir, un bob a secas, con el cabello arriba de los hombros. Este es un super corte que ya se veía venir para 2023 y que tiene a todos inspirados.

Hailey Bieber decidió hacer su debut en Instagram y Tiktok, en donde apareció con las puntas con textura y con un look casual, con una chaqueta bomber de la Universidad de Miami y sudadera negra, además de unos tenis azules. Con un look super relajado le dio la bienvenida a las nuevas reacciones positivas sobre su cambio de look. La modelo y esposa de Justin Bieber siempre oscila entre looks muy sensuales en los que muestra la piel y muy deportivos.

Esta no es la primera vez que usa este estilo, en 2020, la modelo optó por un look más claro de rubio y el pelo mucho más corto. Pero ya llevaba unos años sin escoger este look y en general había dejado su pelo largo, algunas veces cambiando el color, especialmente de cenizo a rubio, un tono que el estilista de color Matt Rez ha llamado mid-lit-blonde.

De hecho solo hace algunas semanas que la modelo había confesado en una historia de Instagram que su pelo acababa de lograr un largo perfecto para poderse tomar una cola de caballo sin usar extensiones.

“Me tomó 3 años que mi pelo creciera nuevamente. Oficialmete puedo hacerme una cola de caballo sin extensiones ni clip-ins”

Sin embargo, parece que aunque estaba feliz de dejarlo crecer, le ganó la necesidad de empezar el año con un nuevo look: ¡Año nuevo, pelo nuevo!

Según Glamour, además, para probar la versatilidad del look, Hailey fue vista en un look muy preppy con su nuevo peinado con ondas y vibras perfectamente alineadas con Margot Tenembaum, el famoso personaje de la película de Wes Anderson.

