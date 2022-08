El ícono del maquillaje, Romero Jennings, da sus mejores tips

Romero Jennings es actualmente el director de Makeup Artistry de MAC Cosmetics, una de las firmas de maquillaje con mayor influencia en el mundo, no solo por su relevancia entre maquilladores profesionales, también por su atractivo entre personas del común.

El maquillador de raíces latinas ha trabajado para los diseñadores y semanas de la moda más importantes en esta industria de fantasía. Durante su paso por Colombia, además de aprovechar para compartir su sabiduría en belleza y promocionar la campaña YOX1000, conversó con Cromos, dando detalles de su vida, tanto personal como profesional y, naturalmente, sus mejores tips de maquillaje.

Para empezar, el nacido en Jamaica pero criado en Nueva York, recordó cómo se dio su gran pasión por el mundo de la belleza, aquí, su madre es protagonista:

“Creo que empezó al ver a mi mamá aplicarse maquillaje cuando era niño, en los años 70. La veía transformarse aplicándose maquillaje, se despertaba, solo era mamá, pero dejaba la casa como si fuera la Mujer Maravilla, tenía confianza, estaba a la moda, sobre todo con el maquillaje porque no tenía mucho dinero, entonces hacía elecciones de moda a través de productos de maquillaje.

En los setenta, todas las chicas en la televisión llevaban sombra de ojos azul y yo veía cómo se la ponía y se convertía en esta persona que no conocía, yo me preguntaba ‘¿qué le pasa?’, ella caminaba y se sentía tan bella. Entonces era increíble verla transformarse con sus labios rojos y sombras azules, muy en tendencia, también tenía botas go-go, shorts, así era mi mamá. Me di cuenta del poder del maquillaje al verla de pequeño, pensando que parecía divertido, creo que pregunté ‘¿puedo intentarlo?’, pero mis papás me dijeron: ‘Um, no, mejor no’. Hoy sería una historia diferente”.

En el mundo del maquillaje hay aprendizajes desde la academia y otros más empíricos, teniendo en cuenta que en la actualidad muchos aprenden por el contenido presente en redes sociales, Jennings expresó cómo aprendió su arte:

“YouTube no existía cuando empecé a maquillar, entonces en realidad tenías que ir a algún lado, tenías que aprender físicamente con alguien, no fui a la escuela, pero asistí a muchos maquilladores, quería tomar lo mejor de su estilo, tratar de aprender de eso y luego practicar, porque tienes que practicar para mejorar tus habilidades.

Por eso durante el COVID empecé a maquillarme a mí mismo, nunca usé tanto maquillaje antes, no quería perder mis habilidades y aprendí nuevas destrezas porque nunca aplicaba el maquillaje en mí mismo, pestañas, delineador, nunca hacía eso, creo que eso me hizo un mejor maquillador, también pude entender el producto, cómo perdura, lo que hace, cómo se ve, soy maduro, entonces ver cómo se comporta en pieles maduras y lo qué les funciona es algo que te cambia la vida y es una gran experiencia”.

Esta industria ha sido marcada por grandes genios, desde Kevin Aucoin a Pat McGrath, así como inspiraciones legendarias que hasta el día de hoy son toda una referencia, el maquillador compartió los suyos:

“Me gusta mirar hacia atrás, estoy hablando de Yma Sumac, es como la Sophia Loren latina, hermosa, bella, el pelo, la piel, tenía una voz poderosa, como la de Celia Cruz, me encanta eso, me inspira alguien como ella, escuchando su música, sintiendo su vibra, luego pienso en el maquillaje, en esa época, toda esa onda retro de los cincuenta, sesentas, algo que las drags imitan hoy en día, con estos corsés, las cejas vintage, labios rojos, algo que ya se ha convertido en el estándar ahora, es como algo básico en la alfombra roja utilizar todos estos trucos clásicos.

En cuanto a maquillador diría Way Bandy, un maquillador innovador de antaño, en los ochenta veías una portada de Vogue y veías su nombre, hacía unos looks muy creativos, eso para mí, creciendo, era una inspiración. Para mí la inspiración siempre vino de la música, con Yma Sumac, Grace Jones, Deborah Harry”.

Romero Jennings también hizo referencia a sus consejos para todas las personas interesadas en volverse maquilladores profesionales en esta nueva era:

“Yo diría que estudies tus referencias, mira el pasado, los momentos en la moda del pasado, entonces así puedes entender esas referencias cuando alguien te habla, porque para mí, que voy a estar próximamente en la Semana de la Moda de Nueva York, muchos diseñadores te hablarán con referencias: ‘Algo así como Yma Sumac’, ‘muy Grace Jones’, ‘Debborah Harry algo’, ‘Supermodelo de los ochenta o noventa’, si no tienes una imagen en tu cabeza, todo el mundo será como ‘Hm, sí’, y luego tú googleas, pero es bueno si conoces la referencia y la entiendes, entonces puedes responder al diseñador: ‘Oh, algo así como Grace Jones, muy andrógino’ y puedo poner esos elementos, eso es importante para los nuevos artistas, observar las referencias de la pasado.

Otra cosa, ser un conocedor de las redes sociales, tus redes sociales son tu nuevo portafolio, ahora te puedo decir que me contratan por mi página en Instagram, entonces me contrataron para un show muy importante para la Semana de la Moda de Nueva York. Ellos están mirando muchos artistas y yo tuve la suerte de conocer al equipo que está trabajando en el show, ellos entrevistaron a muchos, pero ellos vieron mis redes, vieron lo que publico y miran todo, las cifras, mi personalidad. Parte de eso es crear tu marca, entonces para los maquilladores jóvenes digo que tienes que saber quién eres como maquillador y lo que tienes para ofrecer, pero debe ser orgánico, yo trabajo para una marca y no parece que estoy vendiendo”.

Al revisar la cuenta de Instagram del protagonista de esta historia, es posible ver algunos looks naturales, pero también algunos que tienen el poder de hacer volar la mente, él mencionó cómo es su proceso creativo:

“Si me hicieran esta pregunta diez años atrás diría que es porque amo el producto, la cara de la modelo, pero ahora puedo decir que cuando creo desde mi cabeza estoy pensando en lo que la audiencia va a ver. Sí, necesito crear un look que funcione para el diseñador y la ropa, pero al mismo tiempo estoy pensando en cómo mi audiencia va a responder, como artista tienes que pensar en ti en un creador.

Cuando estoy creando el look también pienso en si funciona, en si mi equipo puede recrearlo en menor tiempo, quiero que ellos tengan éxito cuando estén en el backstage. Estos looks en muchas ocasiones vienen de la jardinería, de comer, de ver colores, estampados, viajar, por ejemplo, las hermosas nubes del cielo colombiano”.

Los mejores trucos de maquillaje de Romero Jennings:

¿Cómo hacer que no se cuartee el corrector?

“Primero debes evaluar el rostro, la piel, también los productos que usas debajo del corrector, algunas personas dicen, ‘no importa lo que hago, la pestañina a prueba de agua se corre’, entonces yo pregunto: ‘¿qué crema estás usando?’, algunos dicen: ‘aceite, base y luego polvos’, pero entonces todo lo está corriendo, incluyendo la pestañina.

En este caso diría que para mantener el corrector en su lugar tienes que preparar esa área primero, con tantas texturas de correctores es posible que necesites uno ligero, pero que tenga impacto, así puedes usar menos cobertura para lograr el efecto que necesitas”.

¿Cómo hacer un delineado (winged eyeliner) perfecto?

“Lo más importante es que no empieces aplicando el delineador, esto quiere decir que yo haría una guía primero, puede ser tomar un poco de corrector y seguir la línea que harías para el delineado, de esta manera puedes evaluar la línea, la silueta, así te das cuenta qué está mal porque cuando estás aplicando el delineador ya incluso tiemblas, entonces te recomiendo que corrijas con los hisopos o copitos de algodón con un poquito de aceite o removedor de maquillaje”.

¿Qué hacer cuando tienes pestañas lisas?

“Yo diría que necesitas un rizador de pestañas, puedes hacerlo por partes, tal vez puedes rizar solo la parte de afuera, luego aplica la pestañina y ve cómo luce en el primer intento, la próxima vez puede hacerlo todo completo, a la tercera vez ya el ojo debe estar completo. Tienes que escoger la pestañina adecuada, que sea a prueba de agua”.

¿Cómo hacer un maquillaje natural si tienes piel con tendencia al acné?

“Quiere decir natural pero tienes que hacer algo que tenga poder, tienes que usar los productos adecuados, que sean a prueba de agua, resistentes al agua, que no se corran. Cuando es un maquillaje natural es también el tiempo en el que haces algunos retoques, un poco de sombra, un poco de rubor, en lugares estratégicos, básicamente debes cubrir lo que necesitas cubrir si tienes piel con acné, lo que puedes hacer es aplicar una capa ligera de base, luego de eso aplica más donde necesites más cobertura, si eso no es suficiente aplica un poco de corrector en esas partes, no es necesario que cubras todo porque entonces parecerá una máscara”.

¿Tus mejores consejos para pieles maduras?

“Hidrata, hidrata, hidrata, además es importante reponer, usar productos que tengan muy buenos ingredientes, vitamina C, ácido hialurónico, aceite de jojoba, también está la técnica de slugging, que es usar una crema pesada o densa, como la vaselina, en tu rostro y luego la remueves al moverla por toda la piel, como si fuera un masaje, esto hace que la sangre fluya, también ayuda a remover la piel muerta, al día siguiente la piel se ve jugosa, las arrugas son menos obvias.

Para piel madura también, menos es más, que el maquillaje sea accesible, si te gustan los colores brillantes está bien, pero acompáñalos con la piel desnuda, que se vea lo más natural posible”.