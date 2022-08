Todo lo que debes saber de la colección de Vans con Stranger Things

‘Stranger Things’ se ha convertido en una de las series más mencionadas del año. La primera parte de la cuarta temporada estrenó en mayo y la segunda en julio, desde ya tiene a todos sus fans emocionados y ansiosos de conocer cómo será la quinta entrega, que al parecer será su tan esperado desenlace.

Lee también: 4 opciones de calzado que estarán de moda para el resto del año

Aquí encuentras más contenidos como este

Algunas marcas de moda han aprovechado el boom de esta producción de Netflix para sacar colaboraciones o colecciones, entre ella MAC Cosmetics, pero ahora hay otra firma que le apuesta al misterioso mundo del seriado, Vans.

Vans lanza su colección con Stranger Things

Si hay una marca de tenis que podría medírsele a sacar una colección en colaboración con Stranger Things es esta, pues muchos de sus modelos hacen recordar a esa estética y estilo tan peculiar de la década de los ochenta.

Vans tiene el afán de presentar frecuentemente cosas nuevas, es decir, usualmente reinventa sus modelos clásicos y les añade diseños y colores diferentes para atraer a un público que siempre está en la búsqueda de algo distinto, como sucedió con su colección de Pretty Guardians Sailor Moon.

La colaboración Vans x Stranger Things es la prueba absoluta del gran éxito mundial de la cuarta temporada, con las siluetas más icónicas la marca de tenis de skate más popular incluyó algunos motivos que harán derretir a cualquier seguidor de la serie.

Vans x Stranger Things es una colección que pronto estará disponible en el mercado. Foto: Cortesía - Vans

¿Qué modelos de Vans tendrán diseños de la serie de Netflix?

Esta firma escogió cuatro modelos de sus zapatillas, empezando por las Sk8-Hi, las Slip-on, las Authentic y, por último y no menos importante, las Style 36. En realidad, no hay un cambio en el diseño original de estos tenis, sin embargo, los gráficos de la serie de Netflix le dan un nuevo estilo muy apetecido, por ejemplo, estampados de Demogorgon, Surfer Boy Pizza y The Hellfire Club.

En los deportivos también aparece la frase “Friends don’t lie (los amigos no mienten)”, que popularizó el personaje de Eleven desde la primera temporada.

Vale recordar que no es la primera vez que Vans lanza productos de Stranger Things, sin embargo, sí es la primera ocasión en la que muestra diseños que hacen referencia específica a la trama de la misma.

Además: Los colores de uñas de moda para pieles morenas

Además de los zapatos, la colección también incluirá diversos accesorios y prendas, como morrales y sudaderas, para completar el mejor look al estilo de Stranger Things, de hecho, en el sitio web de la marca puedes personalizarlos como prefieras.

¿Qué precio tienen las Vans originales?

Parece que esta esperada colección llegará a América Latina a finales de agosto o principios de septiembre, el precio de los tenis podría pasar los 400 mil pesos colombianos.