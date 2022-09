Así como lo lees, el clásico labial rojo de los noventa ha regresado a imponerse con toda su potencia, y esto lo sabemos gracias a las celebridades que han aparecido en las calles y las pasarelas durante la Semana de la Moda en París

La primera fila o front row de los desfiles son uno de los más importantes lugares de inspiración tanto para nosotros como para las celebridades, pues se comparten tips y nuevos looks sin excepción.

El labial rojo vuelve a ser un favorito durante la Semana de la Moda en París Foto: Getty Images

La legendaria Kate Moss, por ejemplo, fue la protagonista del desfile de Saint Laurent y dejó a más de uno sin palabras pues además de su clásica belleza, llevó un look super sencillo con un pequeño vestido negro o little black dress, y lo combinó con un maquillaje básico con labios rojos y unas sandalias de tacón. Un look clásico, favorecedor, sexy y que muchas podemos copiar.

La segunda top model que llamó la atención con un look parecido fue Cara Delevigne, quien asistió a la fiesta en colaboración con la marca Karl Lagerfeld y también le apostó a un look monocromático negro con labios rojos. La modelo usó un rojo mate, que combina super bien con este estilo.

¿Cómo llevar el labial rojo?

No podemos evitar fijarnos en sus looks y maquillajes tendencia y este año, se confirmó de manera muy clara que el labial rojo fuerte es el color elegido de la temporada. Es un color que difícilmente pasa de moda, y que además, es favorecedor en diferentes tonos para casi todas las pieles. Durante esta temporada en la que las colecciones están sacando prendas ideales para el otoño y el invierno, por lo general se usan colores y tonos más oscuros, y por eso el color rojo en los labios casi siempre acompaña la temporada. Le da un toque muy sofisticado a cualquier outfit.

Si quieres usar el rojo recuerda que además de ser un plus para cualquier outfit de tonos oscuros, resalta super bien si es un look monocromático en negro, o también en verdes oliva o azules marinos.

