El nuevo corte bob que le favorece a Selena Gómez y los rostros redondos

El nuevo corte de pelo de Selena Gomez afina el rostro.

Las tendencias en cortes de pelo siempre van y vienen, y no todos son tan favorecedores como este bottleneck bob.

Como dice el refrán: “De la moda, lo que te acomode”, y si buscas un nuevo look que afine tu rostro, le dé volumen a tu pelo y además sea innovador y diferente, prueba con este que combina capul o flequillo de cuello de botella y el clásico bob.

Este look lo usan Selena Gomez, Lucy Hale o Lucy Boyton. Pero en el pasado también se lo hemos visto a Dakota Johnson, Anne Hathaway y Margot Robbie. Parece ser que es un super corte, pues tiene muchas

¿A quién le favorece el bottleneck bob de Selena Gómez?

1. Si tienes el rostro redondo, como el de Selena. El volumen pero sobre todo el flequillo abierto y largo siempre alargará los rostros. Los mechones que caen suavizan las facciones y la forma ovalada de la cara para conseguir un efecto diamante y más largo en la barbilla. Si te fijas en la foto de Selena lo comprobarás.

2. Si tienes el cuello no tan alargado o más bien corto. No solamente te alargará tu rostro, sino que además permitirá que el cuello se vea más estilizado. Todo depende del largo del pelo, que tiene que ser mabajo de la nuca, y por el movimiento del pelo con las capas, que quitan la pesadez del pelo y dejan ver un poco del cuello. Puedes usarlo suelto o cogido, y el flequillo o capul igual te ayudará. Recomendamos el look “mojado”.

3. Si eres bajita. Por su efecto de alargar el cuello y tu cara, te verás un poco más “larga” en general. Te dará un look más estilizado sin intentarlo mucho.

4. Si quieres verte más joven y fresca. Este corte se ve relajado y te hace ver fresca y desprevenida. Incluso, más juvenil.

5-Si tienes poco pelo Para quienes tienen cabello muy fino y quieren lograr una mayor cantidad de volumen, este corte es ideal por el movimiento y las capas.

Es fácil de peinar, de secar al aire, y depende sobre todo del corte más que de otra cosa. Solo necesitas un serum o crema para peinar para darle ondas y evita alisarlo demasiado, pues puede verse un poco desaliñado o sufrir con la plancha por las capas.

