Pelo líquido: ¿Cómo lograr la tendencia más deseada de este momento?

Hoy está de moda el llamado “pelo líquido”. Si recuerdas y envidiabas el pelo de Jennifer Aniston en Friends, o has visto a Kim Kardashian y a Megan Fox y has deseado su ligero look, esta nota es para ti.

Aunque todos los tipos de pelo tienen su encanto, y debemos abrazar nuestra individualidad y lo que nos hace únicos, también hay que darnos el gusto de jugar con nuestro look desde nuestras preferencias más particulares.

Algunos gustan del pelo tinturado, otros de los peinados y los rizos, y otros prefieren los cortes tradicionales y más convencionales.

¿Qué es el pelo líquido?

Para el pelo líquido hay que tener algo de paciencia, pero vale la pena conseguir sus resultados. Como su nombre lo dice, esta melena extra lisa tiene una textura sedosa y ultra brillante, es un pelo tan liso y sano que logra un movimiento que consigue asemejarse al movimiento del agua. El estilo ha conquistado a varias famosas.

Puedes hacerte un tratamiento de alisado como la keratina. Este logra disciplinar fibras capilares y permite la hidratación para dar un acabado impecable. Aunque es muy popular, algunos dicen que sus químicos no son ideales y son potencialmente dañinos, así que te recomendamos también probar los siguientes tips:

¿Cómo lograr el pelo líquido en casa?

Para lograr un pelo que caiga de manera tan suave, tendrás que tener mucha paciencia y buenas herramientas de calor.

1. En primer lugar, usa un champú y acondicionador para el cuidado diario de tu pelo con propiedades suavizantes, y muy hidratantes. Asegúrate de usar el producto adecuado.

2. Tendrás que secarte el pelo, así que es muy importante que inviertas en un protector térmico que lo proteja. Aplícalo siempre y sin falta cada vez que uses el secador. No te saltes este paso pues en gran parte de esto dependerá que tu pelo no tenga frizz y no se queme de maneras imperceptibles a corto plazo pero notorias más adelante.

3. Usa siempre el cabezal estrecho del secador, siempre en dirección al piso, para evitar el daño por el calor.

4. Utiliza un producto que realce el brillo de tu cabellera, como un suero ligero, y ayúdate con la plancha para laciarlo.

Si tienes el pelo demasiado delgado y fino, piénsalo dos veces, pues puedes maltratarlo y luce un poco mejor con algo de volumen.

El pelo líquido suele ir partido por la mitad, para conseguir un efecto espejo. Presta atención a los mechones frontales, pégalos a la cabeza por detrás de las orejas si quieres cumplir al pie de la letra con la tendencia. Si no, solamente tendrás un cabello muy brillante y sedoso, pero igualmente espectacular.

