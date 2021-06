Fotos: así son las Crocs con tacón que sacó Balenciaga

Se trata de un zapato en versión destalonada, el cual cuenta con un tacón fino tipo stilettos con acabado plano y suela rugosa. La pieza está disponible en gris, negro y un verde prado intenso y ha causado revuelo en redes sociales, por ahora se desconoce el valor de esta exuberante calzado.

Sin embargo, la colección no solo se enfoca en este tipo de zapato, también se cuentan con curiosas piezas como una bolsa con dos letras B contrapuestas que dice “This Is Not a Gucci Bag” y unas botas hasta la rodilla con plataformas que recuerdan a la primera colaboración entre las dos marcas. De esta colección se hizo la presentación oficial a través de las redes sociales de la marca de lujo.

Tanto Balenciaga como Crocs ya habían colaborado en sinergia en el año 2018, con un diseño rosado chicle de plataforma vistosa de 10 centímetros y adornos insertados en sus característicos agujeros.

El zapato se vendió antes incluso de llegar a las tiendas locales, a pesar de costar 850 dólares (3′050.590 pesos colombianos), y se convirtió en un ícono de las semanas de la moda esa temporada.

Los Crocs tuvieron un boom comercial a nivel mundial porque casi todos en el mundo tienen un par, este singular y único calzado entró en desuso y para volver a ponerse de moda se lanzaron al mundo de las colaboraciones con marcas de lujo.

Puesto que este trabajo de colaboración da la oportunidad a marcas retail de tener una de sus prendas o colecciones en desfiles de marcas de lujo a un menor costo.

Por ejemplo, marcas como H&M ha creado colecciones con diseñadores o marcas importantes mundiales como; Karl Lagerfeld, Moschino, Maison Margiela; entre otros, donde sus colecciones han dado de que hablar con el resultado de las fusiones, en relación a lo que hace Balenciaga Crocs 2.0

