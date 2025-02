⁠Hasta a Beyoncé le pasa: ¿por qué se sale la varilla del brasier y cómo evitarlo?

El brasier es una prenda esencial en el armario de muchas mujeres, pero también puede ser fuente de molestias. Una de las situaciones más frustrantes es cuando la varilla se sale y comienza a lastimar la piel.

Incluso celebridades como Beyoncé han pasado por este problema en plena entrega de premios Grammy. Pero ¿por qué ocurre esto y cómo puedes evitarlo?

¿Por qué se sale la varilla del brasier?

Las varillas del brasier están diseñadas para dar soporte y realzar el busto, pero con el uso frecuente y el lavado inadecuado, pueden desplazarse y romper la tela. Algunas razones por las que esto sucede incluyen:

1. Uso prolongado del brasier

Los sostenes tienen una vida útil limitada. Según expertos en lencería, un brasier de calidad puede durar entre 6 meses y 1 año si se usa con regularidad. Después de ese tiempo, la tela y las costuras comienzan a debilitarse, lo que facilita que la varilla se salga.

2. Lavado incorrecto

Lavar los brasieres en la lavadora sin usar una bolsa de protección o hacerlo con agua caliente puede desgastar las fibras del sujetador. El roce con otras prendas y el centrifugado fuerte debilitan la tela que cubre la varilla, provocando que eventualmente se asome o se salga.

3. Talla incorrecta

Si el brasier es demasiado ajustado o grande, la varilla soporta una presión innecesaria que puede hacer que se desplace. Según un estudio de Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, el 80% de las mujeres usan una talla incorrecta de sujetador.

4. Materiales de baja calidad

Los sostenes más económicos suelen estar hechos con telas más delgadas y menos resistentes, lo que acelera el desgaste y facilita que la varilla se salga.

¿Cómo evitar que la varilla del brasier se salga?

Para evitar este problema y prolongar la vida útil de tus sostenes, sigue estos consejos:

1. Elige la talla correcta

Un brasier que te quede bien reducirá la presión sobre la varilla y evitará que se desplace. Si no estás segura de tu talla, prueba la regla de los dos dedos: deberías poder deslizar dos dedos cómodamente bajo la banda del sujetador sin que apriete demasiado.

2. Lávalo a mano o en bolsa de lavado

Lo ideal es lavar los sostenes a mano con agua fría y jabón suave. Si prefieres usar la lavadora, colócalos en una bolsa especial para ropa delicada y selecciona un ciclo suave para evitar daños en la tela.

3. No uses la secadora

El calor de la secadora debilita la tela y los elásticos del sujetador. Déjalos secar al aire en posición horizontal para evitar deformaciones.

4. Refuerza las costuras

Si notas que la tela alrededor de la varilla está debilitándose, puedes reforzarla con unas puntadas de hilo resistente o colocar un parche pequeño de tela antes de que el problema empeore.

5. Invierte en sostenes de calidad

Los brasieres hechos con materiales resistentes duran más tiempo y soportan mejor el uso diario. Existen marcas que ofrecen opciones de alta calidad que pueden ser una buena inversión.