Helena Fadul: “El desprendimiento es la clave para vivir una vida llena de retribuciones positivas”

La moda circular es más que una tendencia que deberíamos seguir. Darle nueva vida a nuestras prendas podrá ayudar al planeta.

Desde hace cuatro años Helena es amante de la moda circular, de buscar darle una segunda vida a las prendas que con tanto amor adquirió o le obsequiaron. Que otra persona pueda tener un beneficio sobre esto, la llena de felicidad. “De la mano de Naf Naf podemos hacerlo posible. Con la campaña Re/Use se espera recolectar 20.000 prendas femeninas para fundaciones que apoyan a mujeres que se encuentran iniciando su vida profesional”.

-¿Por qué es importante darle nueva vida a las prendas?

Siempre he sido una fiel seguidora de la regeneración energética; para mí el desprendimiento es la clave para vivir una vida llena de retribuciones positivas, no solo lo que recibes tu al hacerlo, si no el impacto positivo que generas en una sociedad y lo más importante, en el planeta.

- Un color ideal...

Azul Zafiro

-¿Qué colecciona?

Vajillas

-¿Qué es lo primero que hace en la mañana?

Me tomo un café

- ¿Para qué sirve la moda?

Expresion

-¿Qué es la belleza?

Subjetiva

-¿Deporte?

Mil veces, todos los días

-¿Qué parte de su cuerpo es la que más le gusta?

Abdomen

-¿Qué prenda le falta a su ropero?

Un buen vestido negro, básico

-¿Y qué le sobra?

Zapatos, pero son mi debilidad

-Una tela ideal.

Paño

-Un/a diseñador/a para toda la vida.

Elsa Schiaparelli o Miuccia Prada

-¿Cuál ha sido su mayor reto de carrera?

Alexander Wang en Nueva York

- ¿Qué le da nervios?

Las escaleras eléctricas

-Una meta.

Siempre mantener la coherencia

-¿Qué le gusta que le regalen?

Chocolates

-Si tuviera que cambiar algo de usted ¿qué sería?

Mi psicorrigidez

-Una prenda que jamás se pondría.

Ombligueras

- Una lección de vida.

Jamás permitir que una persona te lleve a tu límite

- El momento más feliz de su vida.

Mi compromiso

-¿Y el más triste?

La muerte de mis abuelo

- ¿Ante quién se confiesa?

Ante Dios

-¿Qué libro está leyendo?

En mi Piel, Lázaro Ramos

- ¿Con qué clase de ropa duerme?

Pijamas de algodón

-¿Qué la conmueve?

La niñez

-¿Qué quería ser cuando niña?

Embajadora de la buena voluntad de la ONU

-¿Qué locura has hecho por amor?

¡Hm, qué no he hecho por amor!