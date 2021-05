James Goldcrown, el artista londinense detrás de los murales de corazones

El mensaje de esperanza y amor del artista londinense James Goldcrown ha llenado las paredes de todo el mundo. Los lovewalls, símbolo universal del amor que trasmite unión y afecto por encima de nuestras diferencias.

Desde Londres, James Goldcrown nos contó a la Revista Cromos más de su arte y sobre su proceso creativo.

¿Cómo iniciaste en el mundo del arte?

Abandoné el colegio a los 17 años y comencé a trabajar en un cuarto oscuro del sur de Londres, lo que me llevó a una carrera como fotógrafo de moda.

Cuando me mudé a Nueva York me inspiró la exploración de mezclar medios en mi fotografía. La cual fue influenciada por mis días anteriores como artista callejero a principios de los 90.

Después de mi primer show en el Art Basel’s Miami Beach donde mi trabajo se agotó en 2 horas, el resto pasó a la historia.

¿Cómo lograste crear el diseño de corazones Lovewalls y por qué te llamó la atención el corazón? ¿Cuál es el mensaje con esta técnica muralista?

Realmente sucedió por accidente. Estaba probando presiones para latas de pintura en aerosol y los corazones eran los más fáciles de probar. Con el tiempo, cubriría completamente esta puerta con corazones. Y se veía genial, así que comencé a hacerlos en lienzo.

Esto fue antes de las redes sociales, así que salía a la calle y las vendía. Y se vendieron más rápido que cualquier otra cosa que hice con corazones, por lo que la gente se conectó con el diseño.

El mensaje es que el amor es un lenguaje universal y no importa lo que esté sucediendo personalmente o alrededor del mundo, es un mensaje en el que siempre puedes encontrar esperanza, y eso parece resonar

¿Cuál es su mayor inspiración?

Me inspiran mis viajes, la música, las calles y la gente que conozco en el camino.

¿Qué ha sido lo más complicado de este proceso?

Cuando comencé a vender mi arte en las calles de Nueva York hace muchos años, siempre pensaba si vendería algo algún día. No tienes un sueldo fijo, pero tienes que continuar hacia adelante. Se necesita mucho trabajo y dedicación para hacerse un nombre y construir una marca.

¿Qué mensaje le das a otros artistas con tu arte?

Nunca rendirse. La gente dirá que no a lo largo del camino, pero eso no significa que tu trabajo no sea bueno. Es importante aceptar la crítica constructiva y retribuir.

Hay mucho ruido ahí fuera, pero es como con cualquier cosa con la que tienes que encontrar eso en lo que eres realmente bueno en términos de tu estilo y seguir dominándolo.

¿En qué lugares ha exhibido sus murales y cuál es la respuesta que ha obtenido?

Tuve la suerte de que mi arte me llevara por todo el mundo a lugares como Japón, Reino Unido, Canadá, Australia, por todo Estados Unidos y más. Y tengo proyectos por venir en Dubai, China e Israel. En cuanto a lo que más he disfrutado, todos son especiales porque todos representan un momento en el tiempo.

¿Alguna vez ha pensado en plasmar su arte en una zapatilla?

La colaboración de calzado y estilo de vida con la marca Skechers presenta los diseños de mi corazón en sus productos.

El mensaje de amor y positividad es exactamente lo que el mundo necesita en este momento, por lo que estaba feliz de llevar los diseños inspiradores a algunos de los estilos clave más queridos de la marca.