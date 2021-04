Limpia de Carlos Saavedra, entre la superstición y la violencia en Colombia

El fotógrafo documental Carlos Saavedra, presenta su más reciente proyecto documental, Limpia, en el marco de la exposición Habitar en el XIV Salón Nacional de Arte Joven de la Galería Santa Fe.

¿Qué es ‘Limpia’ y cómo nació el proyecto?

Limpia es un ritual y proyecto fotográfico que nace a raíz de una investigación entre el antropólogo Sebastián Ramírez y yo sobre las dinámicas de violencia en Soacha y su relación con la superstición en nuestro país. LIMPIA invita a una consideración de la limpieza social, no desde la perspectiva de la violencia de quienes la han perpetrado, sino a través de aquellos que la encarnan y la resisten.

El proyecto acompaña a un grupo de mujeres transgénero quienes enfrentadas al descarte oficial y para-oficial de sus vidas, buscan en los recursos de la magia una esperanza de protección y una forma de aseverar su propia agencia. La serie de multimedia se desarrolla en el encuentro del fotoperiodismo, la antropología, y la representación artística, habitando el realismo mágico que, convocado por estas mujeres, ilumina sus poderes y los mundos que conjuran.

¿Cómo fue la puesta en escena?

La mayoría de la serie es un trabajo documental con muy poca manipulación. Todo está inspirado en las historias y entrevistas de estas mujeres transgénero, historias que hemos oído sobre el conflicto y la magia en Colombia que es parte de nuestro día a día.

Se diseñaron unas estructuras narrativas para atrapar al espectador bajo la influencia de referentes en la historia del arte, buscando acercarnos a estas historias que complementan nuestra propia realidad.

Cuando hablamos de estas historias relacionadas con conceptos intangibles como lo es la magia e inclusive la violencia, puede llegar a ser irresponsable contarlas de una manera lineal o más cercana a las estructuras tradicionales dentro de la fotografía documental. Por eso prefiero usar este tipo de lenguaje que invita a que el espectador creé sus propios mundos e invita que se genere un dialogo en torno al proyecto

¿Cuándo se realizó? ¿Ya estábamos en pandemia?

Limpia se realizó en el verano de 2019 y fue parte de mi tesis de maestría de la Universidad de Artes de Londres donde recibió el honor de tener distinción. La pandemia llegó apenas regresaba a Colombia, después de terminar mis estudios en el Reino Unido.

¿Por qué específicamente este tema? ¿Cómo encontraron a las protagonistas de la exposición de fotografía?

Desde el 2013 he trabajado en Soacha con las madres de los Falsos Positivos, pero igualmente me interesaba saber que pasaba en esta localidad con los jóvenes pues no entendía como una situación como los falsos positivos podía suceder.

Ahí fue cuando me empezaron a contar sobre las mal llamadas campañas de “limpieza social”, a menudo perpetradas por vecinos, bajo los auspicios de bandas neoparamilitares, y con la complicidad y hasta la participación de la policía local. Estos asesinatos son celebrados como procedimientos considerados como necesarios para mantener el “orden” en lugares donde la justicia oficial no llega.

Consumidores de drogas, ciertos criminales, personas LGBTI y en especial las mujeres transgénero, son los objetivos principales de estas campañas y ese fue en ese contexto donde conocí a Paola, una líder comunitaria que ya había sido amenazada varias veces en estas campañas de limpieza social.

Complementando la respuesta, dentro de esta búsqueda encontramos como se tejían relaciones entre la superstición y la violencia e inclusive en el nombre de “Limpieza Social” como en muchas otras prácticas relacionadas con la violencia encontramos analogías con lo religioso.

¿Cuál es el objetivo de la exposición?

El objetivo de la exposición es generar un diálogo sobre situaciones en nuestro país que son muy violentas pero que pasan desapercibidas, como es el caso de la “limpieza social”, y como esta misma violencia se relaciona con la superstición y la religión. Pero antes que nada nos interesa mostrarles a los espectadores la urgencia de contar estas historias pues personas inocentes están siendo asesinadas solo por ser diferentes.

¿Cuándo empezó a interesarle el mundo de la fotografía?

Mi abuelo tenía una cámara y cuando el murió siempre me gustaba jugar con ella, me encantaba el sonido que hacía esta cámara vieja cuando tomaba fotos y en el colegio tuve la oportunidad de entrar en un laboratorio de fotografía y desde ese momento me pareció mágico el proceso de la fotografía, desde lo analógico hasta lo digital. Me sigue sorprendiendo como una maquina puede generar representaciones de nuestra realidad de una manera tan precisa.

¿Cuéntanos de ‘Madres Terra’ y qué significó para usted este proyecto?

‘Madres Terra’ es un proyecto que ha significado un vuelco completo de mi vida, es un proyecto que me ha marcado, no solo por la problemática tan compleja que significa para nuestro país sino conocer a estas madres y familiares de víctimas que no se rinden por el amor que les tienen a sus hijos.

Creo que todos nos podemos conectar con esta idea de familia y de feminidad. En este momento estamos terminando el libro y una plataforma online donde los espectadores podrán acercarse a las historias de las mujeres que participaron en el proyecto.

Próximamente habrá una campaña para vender los libros que han sido producido en colaboración con la fundación MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Bogotá y Soacha) pues ellas han estado en todo el proceso de producción del libro. La pagína web es www.madresterra.org

¿Qué significó para usted ganar ‘El ‘Everyday Heroine Award Grant’ de la Fundación Youmaniti?

Fue interesante e importante mostrar la serie en Londres y mostrar la problemática en distintos lugares como Turquía, Estados Unidos, Francia, Bangladesh e India, pero para mí la exposición más importante hasta el momento fue en el Centro de Memoria, una exposición que fue organizada por las mismas madres. Fue un espacio muy emotivo y emblemático que significa mucho para nuestro país.

¿Cuál será su próxima exposición?

Estoy organizando varias exposiciones pues todo lo que se estaba planeando en el 2020 quedó relegado para este año por la pandemia. Una exposición en Barranquilla, en India, Escocia, Nueva York y en el centro Cultural García Marquez. Ojalá se puedan realizar este año.