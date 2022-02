Julián Ruiz, la cuota colombiana en el New York Fashion Week Foto: Cortesía

El New York Fashion Week by Art Hearts Fashion se llevará a cabo los días 10, 11, 12 y 13 de febrero y contará con la pasarela del diseñador colombiano Julián Ruíz y su colección E-Boy Otoño/Invierno 2023.

Te puede interesar leer: Kim Kardashian es la nueva imagen de la lujosa marca Balenciaga

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Julián Ruiz habló en exclusivo para la Revista Cromos y nos contó parte de su historia como diseñador de modas y este paso que da a las pasarelas de Nueva York.

¿Cómo iniciaste en el mundo de la moda?

Este proceso ha sido muy íntimo y orgánico. Cuando yo tenía 13 años le pedí a mi familia una máquina de coser porque siempre estuve inconforme con la ropa que me compraban mis padres y quise diferenciarme, entonces comencé a intervenir las prendas y a experimentar. A los 17 años ya tuve mis primeros clientes y desde ese momento me di cuenta de que mi vida estaba encausada hacía el diseño de moda y nunca he podido desprenderme del arte.

Todo ha sido un proceso genuino, honesto, real y sobre todo muy creativo.

¿Cómo defines tu marca?

Para definir mi marca yo hablaría de una materialización en prendas hacia la libertad. Me interesa generar libertad a través de mi trabajo, una libertad cultural. Me interesa que rompamos con la tradición sobre todo cuando son prendas incómodas.

Presento blazers, pero sin solapas; con toda la sastrería, pero transformado, es una reinterpretación de la tradición. Siempre ha sido imperativo en mi trabajo, es una exploración de la estética.

Te puede interesar leer: Este era el vestido favorito de Lady Di

¿Cómo llegas a presentar tu colección en New York Fashion Week?

Gracias a nuestro relacionista público, Gustavo Rincón hicimos el puente con New York Fashion Week presentamos unos bocetos, nuestra colección, ellos hicieron la curaduría y finalmente nos aprobaron y nos quieren para el desfile. Me parece lindo llevar trajes y telas colombiana a Nueva York en esta oportunidad.

¿De qué se trata la colección?

El New York Fashion Week son 6 días, y nuestra colección se presentará este 10 de febrero a las 9:00 p.m. Esta colección se titula E-Boy, la E se refiere E-Commerce, entonces nos habla de un hombre digitalizado, muy virtualizado que también responde a todo ese mundo post-pandemia y a todo lo que estamos viviendo en esta era digital pero mezclado con la calle.

Tenemos prendas con efectos metalizadas y contrastadas con algodones en el jean, es un contraste con el futuro de un consumidor del 2030 en un andén en Nueva York un concepto futurista y utópico.

Puedes leer: Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, tiene un récord mundial

¿Qué viene después de presentar en NYFW?

Después de presentarnos en el NYFW queremos presentar esta colección en showrooms en algunas ciudades latinoamericanas como, por ejemplo: Bogotá y Ciudad de México. Y un sueño muy lindo sería presentar esta colección en París y abrir un taller en esa ciudad, no se trata de quedarnos allá sino de agregar más cosas a los diseños con ideas desde Colombia.

¿Con qué otros artistas ha trabajado Julián?

El trabajo con los artistas es algo que se ha venido desarrollado de una manera orgánica como un voz a voz y algo muy lindo. Para estos artistas lo que queremos es materializar su música en prendas.

Entonces cuando trabajamos con Carlos Vives en su disco ‘Cumbiana’ nos hablaba de una música Anfibia, que es una música que tiene agua y tierra, entonces reunimos unas monedas pequeñas y las incrustamos en su chaqueta que simulaban unas escamas que hablaban del agua, pero también a la vez se veían tesoros de la Sierra Nevada de las Cultura ancestrales.

Por otro lado, el trabajo de Jessi Uribe o Jeison Jiménez que son cantantes de música popular que tienen una estética más rica y elaborada en detalles o Juanes que nos dijo que nos inspiráramos en los buses y viéramos los terciopelos, las imágenes religiosas, él quería una expresión urbana y muy paisa.

Entonces son diferentes narrativas que permiten una exploración estética muy bella a parte de lo que hago para mi marca.

¿Diseñarías para mujeres?

Nuestra marca es especializada en ropa masculina, pero tenemos clientas a quienes hacemos prendas sobre medida y pedido, pero no las sacamos comercialmente. Sí tengo idea de hacer una cápsula diseña exclusivamente para mujer que puede ser una exploración muy interesante y creo que en el futuro vamos a ver algo más de este tema.