Kali Uchis, cantante pereirana, lanza una campaña de moda con la hija de Madonna

Kali Uchis es una cantante de origen pereirano que ha ido conquistando a la industria musical en los últimos años, ¿cómo olvidar su pegajoso éxito ‘Telepatía’? La misma canción que la llevó a posicionarse durante semanas en las listas musicales más importantes alrededor del mundo.

Sin embargo, a la colombiana no le interesa exclusivamente la música, también siente pasión por la moda, si es que acaso no era obvio con su auténtico estilo a la hora de vestir. Ella lanzó su propia marca a finales del año pasado y se llama Bodied by Uchis.

Ahora, en 2022, Karly Loaiza (nombre real de la estrella) hace el segundo lanzamiento de esta marca que le apuesta a la inclusión de cuerpos. En esta ocasión la fantasía por unos jeans dosmileros es lo principal y fundamental.

La intérprete de ‘Nuestro Planeta’ lanzó una colección llamada ‘Obsesión’, esta línea se expande a piezas de alta calidad hechas de dénim puro, como se mencionó previamente, la inspiración viene de las mujeres latinas y las décadas de los 90 y 2000.

Es posible ver algunos estilos descaderados, dobladillos sin terminar, lavados y otros detalles que hacen especiales estas prendas.

Con el objetivo de promocionar este importante lanzamiento, Kali Uchis invitó a una de las it-girls del momento, Lourdes ‘Lola’ Leon, la hija mayor de Madonna vuelta modelo. En las imágenes se ve a las dos bellezas pasear en un carro descapotable y derrochar sensualidad como si no hubiera un mañana.

Para la llamativa campaña publicada en redes sociales, la artista y Leon aparecen cruzando el desierto, posando en el carro y usando la nueva ropa de la marca independiente. Además de los jeans, también usan unos shorts bastante cortos a los que les llaman “cozies”, gorras de jean y sombreros baldes con el logo de la firma.

Como dato curioso, la colección cápsula fue elaborada en su totalidad en Colombia y los jeans tienen el diseño “levanta cola” que tanto le gusta a la celebridad, especiales para lucir un derrier como ninguno.

Las prendas cuentan con una amplia variedad de talles y los precios tienen un rango que van desde los 55 a 133 dólares americanos. Obsesión está disponible en preventa de manera exclusiva en el portal BodiedbyUchis.com desde este viernes primero de julio a las 11 de la mañana

¿Por qué Kali Uchis escogió a ‘Lola’ Leon?

“Amo el sex appeal de Lourdes. Mucha gente me etiquetaba en muchas de sus fotos porque les parecía que tenemos una energía similar o un parecido y yo pensé, ‘wow, tenemos que hacer algo juntas”, dijo Kali Uchis a la revista Harper’s Bazaar.

“Quería jugar con el concepto de gemelas, mientras mostrábamos nuestra individualidad, así como confianza, comodidad y el espacio para divertirnos y ser nosotras mismas. Nada le gana a dos chicas sexys y un lowrider rosado en mi opinión”, agregó la pereirana.