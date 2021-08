Karol G y 10 de sus looks más atrevidos y sexis

Karol G es una de las artistas más reconocidas hoy en día. Además de su trabajo musical, la artista se roba todas las miradas gracias a sus coloridos looks que desafían tendencias e imponen nuevas combinaciones.

La colombiana no le teme a arriesgarse y mostrar su sexi figura. Hemos reunido estos 10 looks que la cantante ha compartido en su Instagram para conocer más de su estilo e inspirarnos para nuestra siguiente tarde de compras.

Rojo y blanco

La reguetonera se ha caracterizado por arriesgarse con sus outfits desde el inicio de su carrera. En 2018, la colombiana compartió esta foto en donde luce un pantalón blanco, un top rojo en malla con estrellas y un cuello blanco.

De ruana

Más tarde, en 2019, la artista publicó una fotografía en la que luce un conjunto rojo con textura de plumas. Karol lucía un pantalón y una larga ruana en la parte de atrás con corte crop top en el pecho. Este outfit fue uno de los que la cantante utilizó en su canción ‘Peligrosa’ junto a Lartiste.

Medias de malla y colores vivos

La colombiana compartió un carrusel con tres fotografías en la que utiliza distintos atuendos que llaman mucho la atención por la combinación de colores. El primero es un bikini con botas y un cuello a juego que combina blanco, negro y estampado.

En la segunda imagen se ve a la artista luciendo un ajusto enterizo rojo con textura de látex. Finalmente, en la última foto, se le puede ver luciendo un bikini amarillo con medias de malla. Para ver la segunda y tercera imagen, desliza o haz clic en la flecha.

Asimétrico

En esta imagen la reguetonera comenzaba su tour en Estados Unidos en 2019. En la imagen se le ve con un eterizo blanco con diferentes largos y que juegan con la perspectiva del espectador.

A lo Kardashian

Las Kardashian han convertido en toda una tendencia lucir ajustados atuendos y corsés. En esta imagen, la cantante utiliza un ajustado enterizo negro y se ve similar a Khole Kardashian.

Rosa en diferentes tonos

La cantante Billie Eilish ha convertido en tendencia el uso de prendas holgadas y llenas de color. Aquí vemos a la colombiana usando un gran abrigo rosado con un conjunto del mismo color más pálido. Karol G combinó estas prendas con unas gafas negras con blanco y unas botas a juego.

Estilo vaquero

En estas imágenes, la reguetonera luce un look inspirado en el estilo vaquero. Tiene un enterizo rojo, beige y con pedrería. Karol G utiliza unas largas botas a juego y posa junto a un caballo. La artista utilizó unos lentes negros pequeños que emulan la forma de llamas de fuego.

En los Latin Grammy

El 20 de noviembre de 2020, la colombiana cantó uno de sus más grandes éxitos ‘Tusa’. Para su presentación, la artista lució una blusa con transparencias y pedrería rosada. Combinó esto con un pantalón semi descaderado de color rosa con pedrería de varios tonos del mismo color y formas.

En la publicación, la cantante escribió “Hace muchos años cuando veía en Tv a mis artistas favoritos mientras soñaba con ser grande en la música, escribí que uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal ... No sé si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mí se trata de cumplir sueños ... Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños, con un performance mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marco a toda una generación...”

De transparencia azul

Este mes de mayo, Karol G fue reconocida como la Artista latina del año por los Billboard. En el evento, Karol G utilizó un arriesgado vestido transparente con el que se podía ver su ropa interior. En la parte delantera, el vestido tenía una abertura en el abdomen. La artista posó feliz junto con la estatuilla que recibió.

Premios juventud

Fiel a su estilo, en la alfombra roja Karol G lució un vestido color beige con transparencia en la falda. Luego, durante su presentación, la artista utilizó un pomposo vestido amarillo con falda voluminosa. En la ceremonia, la cantante se llevó seis premios gracias a su labor musical. Desliza para ver todas las imágenes.

