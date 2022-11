La nueva tienda de Adolfo Domínguez y su exploración de la moda sostenible

La tienda de Adolfo Domínguez en Bogotá (calle 81 #12-96) se renovó bajo el concepto de “lo atlántico en clave tropical”. La firma española lanzó su nueva colección “Antropoceno”, inspirada en los valores propios de la marca, y con conciencia profunda de la situación ambiental actual.

Cromos habló con su director internacional, Adrián Blanco, quien tiene más de 10 años de experiencia dedicada a la expansión internacional del sector textil. Actualmente, el trabajo con coordinación internacional es clave pues una de cada dos tiendas de Adolfo Domínguez está fuera de España.

La nueva colección de Adolfo Domínguez

La inspiración de la nueva colección, Antropoceno, es la naturaleza. Vemos colores fuertes y ocres también, perfectos para la temporada de Otoño. Rojos, amarillos, azules oscuros, marrones. No obstante, lo que se nos puede escapar es que cada uno de los patrones en sus piezas únicas tiene un trasfondo que cuestiona la era actual: la del desequilibrio, el cambio climático, la contaminación plástica y la sexta extinción. Algunos prints fueron diseñados a partir de fotografías de contaminación plástica y rediseñados en piezas hermosas y exclusivas. “Esta colección busca ser, al mismo tiempo, una denuncia y un punto de luz en medio de la obstinada enemistad del hombre con la naturaleza. De hecho, propone a la belleza como un reencuentro con lo verdaderamente humano.”

La nueva identidad arquitectónica de Adolfo Domínguez Foto: LEONARDO SANCHEZ - LEONARDO SANCHEZ

La sostenibilidad en Adolfo Domínguez

“El nuevo concepto de tienda es un regreso a la sencillez oriental y lo esencial leído en clave atlántica que ha caracterizado a la firma desde sus inicios. Recuperamos el vínculo con la naturaleza al emplear materiales tradicionales como la piedra de granito”, aseguró Blanco. “Nosotros somos una firma que tiene esencias y orígenes en la cultura oriental, en la que se busca simplicidad, pero además utilizamos materiales autóctonos y propios de cada región. Eso también tiene un impacto bajo a nivel medioambiental porque reducimos la huella de carbono”, agregó.

La marca busca siempre establecer una relación clara y coherente desde sus procesos de producción y elección de proveedores hasta el diseño y el look and feel de su marca. No todo lo que vemos es lo que hay detrás, pues sus productos cuentan una historia, y no es reciente, el compromiso de la firma con los tejidos sostenibles y orgánicos data de los años 80.

Entre las fibras y tejidos utilizados,se destaca el lino, una fibra natural de origen atlántico, sostenible por su cultivo ecológico, que se transforma sin sustancias químicas o dañinas para el medioambiente, para crear camisas con cuello Mao, chales, vestidos y camisas. El lino, además, es una fibra cuyo cultivo necesita usar mucha menos agua que otras plantas.

La idea es que todas las tiendas tengan algo propio de cada región o ciudad en la que están localizadas. “Por ejemplo de la tienda de Galicia donde está la sede central hizo un trabajo de cestería, que es el trabajo típico gallego, con rama de la vid de los viñedos. Y se puede ver como parece como una estrella de mar todo en el techo y le da un carácter pues muy especial, cercano.”

En Colombia buscan trabajar con artesanos locales para integrar esos saberes y hacer un intercambio dentro de la tienda y que esta también tenga una personalidad propia.

Adiós al uso de pieles animales de manera primaria

“Desde 2010 dejamos de emplear pieles animales en las prendas y hemos reforzado nuestro compromiso medioambiental con el lanzamiento de colecciones de bolsos veganos, así como con la línea de abrigos acolchados para la cual se usa relleno sintético en vez de plumas de origen animal”, dice Adrián Blanco.

Asegura, además, que las únicas formas en las que se utiliza la piel de animal es cuando se trata de un desecho de la industria cárnica, por ende, no existe como tal la producción o cuidado de pieles exóticas como el cocodrilo o la culebra para la producción de piezas. El director es muy claro en decir que son subproductos de otra industria por lo que esto también hace parte de un equilibrio sostenible: el no desperdiciar residuos de la producción industrial en general. Sin embargo, se hace énfasis en las pieles veganas.

Solo proveedores que “hacen las cosas bien”

La marca asegura que este compromiso con la sostenibilidad se refleja también en una relación transparente con los proveedores: “solo se elige a los que ‘hacen las cosas bien’. Es decir, buscan que tanto sus materiales como sus procesos y la situación laboral de sus trabajadores está respaldada por una certificación independiente que garantiza un trato justo”, aseguran los voceros de la marca.

Además, el grupo está desarrollando un plan estratégico de impacto positivo que busca alternativas más respetuosas con el medioambiente, así como una guía para ayudar a sus proveedores a encontrar tejidos con criterios sostenibles. Entre los nuevos están el TENCEL™ Lyocell, el modal o la fibra de viscosa de origen responsable, el algodón orgánico bajo la certificación GOTS, la fibra de lino europeo o el poliéster reciclado.

El concepto de Adolfo Domínguez

La firma se creó en el noroeste de España, en la Galicia interior, una tierra de colinas, valles, bosques de robles y castaños. Un lugar de nieblas, lluvia y un océano indómito que invita a responder con un carácter propio y positivo ante la vida. Se dice que en su escarpada costa “Dios dejó impresa su mano”. Encuentra a Adolfo Domínguez en redes sociales: Instagram: @adolfodominguezoficial y Facebook: adolfodominguez_colombia

