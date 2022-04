Los 7 looks para hombre y mujer para el concierto de Maluma hoy en Medellín

Maluma y Maluma 2.0 Foto: Cortesía Maluma

Si esta noche vas al concierto de Maluma en Medellín, no te quedes atrás y vuelve tu outfit algo increíble con alguno de estas tendencias que siguen pegando fuerte.

1. Cutouts y huecos en tus prendas

Como su nombre en inglés lo indica, los cut-outs son cortes, o mejor, recortes en pantalones, tops y vestidos, situados en diferentes lugares del cuerpo para dejar ver un poco de piel. Esta temporada ha hecho su regreso sobre todo en pantalones que dejan ver la cadera, y en tops que juegan con tiras y figuras geométricas. No tengas miedo de mostrar un poco de piel e intégralo a tu look de alguna manera. Si no tienes un top que ya tenga esos orificios pero quieres exponer algo de piel, puedes usar otra de nuestras sugerencias con el bratop.

2. Trenzas

Como lo ha demostrado muchas veces Hailey Bieber, puedes usar las trenzas de muchas formas y son para toda ocasión. Hoy te sugerimos las que ves a continuación, que Bieber también utilizó hace poco, templadas y como si fueran dos colitas y seguro estarás cómoda y bella, lista para bailar.

3. Tops y pantalones anchos

Si las trenzas anteriores no te convencieron, pero igual te gusta el estilo de Hailey, puedes usar un look como este y además usar tops y pantalones anchos. Sin duda, este será el estilo predominante en el concierto. Es una tendencia que parece que llegó para quedarse.

4. Pelo de colores

Puede que no lo hayas contemplado y necesites más tiempo para esto, pero sabemos que no podíamos dejar de nombrar esta tendencia por si te animas y te decides. Los colores rosa, verde manzana, azul eléctrico están de moda y sin duda te dará mucho estilo.

5. Camisas de flores o coloridas

Nunca sobra una camisa alegre que se ponga de tu mismo ánimo. Te recomendamos dejarla abierta hasta un poco más arriba de la mitad del pecho, como la tiene el chico de la siguiente foto.

6. Bratops

Esta tendencia consiste en dejar ver tu brassiere favorito. Puedes combinarlo con jeans altos, de bota ancha que te dará una apariencia más fina y alargada. Si te sientes muy tímida, puedes usarlo encima de una camisa. Sin embargo, si no lo has usado te alentamos a que propongas algo nuevo en tu vestuario. Puedes usarlo debajo de un top transparente y elegir un bratop de algún color o textura que llame la atención. O incluso llevarlo debajo de un cardigan abierto, con la posibilidad de abotonar hasta la mitad para dejar ver el bratop, y así lucir un atuendo cómodo pero también sexy. O con un vestido abierto, como lo ves a continuación:

7. Shorts de colores

Todos sabemos que en un concierto como estos necesitas comodidad y libertad, pero también verte muy bien. Así que no descartes llevar unos shorts o pantaloneta de colores y combinarla como más te guste.

