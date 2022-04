Penélope Cruz cumplió 48 años: estas son sus 8 lecciones en estilo y belleza

Las 8 lecciones de estilo que nos ha dejado Penélope Cruz en las alfombras rojas.

Recientemente la actriz Penélope Cruz cumplió 48 años, por lo que mucho se ha revisado su historia de glamour, belleza y triunfos en las alfombras rojas y en su carrera profesional.

Al indagar en el archivo vemos que su estilo, vestidos y looks siempre dejan una huella positiva y do le han dado a la actriz un halo de belleza que es difícil de superar, pero no de imitar.

Por eso te traemos las 8 lecciones de belleza de Penélope Cruz que tú también puedes probar.

1jos Ahumados o smokey eyes

Penelope Cruz se ha convertido en una de las actrices que más usa esta tendencia y a la hora de maquillarse con ojos ahumados tenemos que reconocer que le queda muy bien. Hay que cuidar de no exagerar con los ojos ahumados pero sí tener un delineador fuerte. A veces lo hace con tonos negros y grises como en la foto y otras con tonos rosa, el propósito es darle profundidad a la mirada.

Delineador felino o Cat eye

Entre sus mejores lecciones de belleza está difuminar bien su lápiz cuando usa el cat eye. Esto es usar el lápiz de ojos afuera en una línea alargada y delgada pero ella lo difumina de tal manera que el ojo se vea más almendrado. Por lo general usa negro pero también se le ha visto usando gris o café oscuro.

Colores de boca nude

La actriz también sabe elegir muy bien sus tonos de boca. Así que cuando no utiliza rojo o naranja fuertes, sabe usar el color nude básico, nunca dejando a un lado el maquillaje de sus ojos. Sabe muy bien no recargarse demasiado en uno o en otro para siempre darle un toque sensual a sus looks.

Labiales fuertes o de ‘statement’

Si hablamos de su boca, una de las más icónicas de Hollywood, tenemos que volver a los colores que usa cuando no lleva tonos básicos. Como lo mencionábamos, no tiene miedo de usar tonos rojos y naranjas sobre sus labios gruesos, y siempre se ve elegante y sensual.

Uñas siempre perfectas

Sus lecciones de belleza incluyen uñas que algunas veces están cortas y otras largas, pero siempre impecables. En general usa tonos rojo fuerte, rojos burdeos, negros y nude.

Acertado uso del rojo, negro y blanco

Penélope Cruz se mueve en una paleta de colores definidos para sus vestidos y maquillaje. Aunque le hemos visto algunos riesgos igualmente acertados, los colores elegidos para este ícono de la belleza española son muy definidos.

Piernas super hidratadas al descubierto

La actriz siempre ha brillado por sus piernas hidratadas y de buen tono, que luce con minivestidos, faldas cortas y piezas asimétricas o pantalones ligeramente acampanados para estilizarlas y conseguir un efecto alargador.

Cortes de pelo favorecedores y mechas cálidas

Cuando la actriz ha cambiado de su tono oscuro a colores más claros, nunca ha sido un desacierto. Usa mechones color cobre y castaño cálidos sin cambiar su identidad por completo. Sus cortes de pelo han sido siempre acordes con la forma de su cara, desde las capas en pelo largo hasta los cortos bob y pelos lisos. Ha evitado los flequillos muy cortos a excepción de una temporada y se quedó con otros cortes más favorecedores.

