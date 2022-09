¿Cómo hacer un manicure francés en casa con una esponja de maquillaje?

Si eres de las que no quiere tener que hacerse las uñas en la peluquería constantemente para que queden super bien, este truco de manicure francés en casa con esponja de maquillaje es para ti. Tener uñas perfectas definitivamente no es una tarea simple, sobre todo cuando se trata de que no se dañen luego de algunos días, y además cuando le tienes que invertir dinero semana tras semana.

Si lo que quieres es tener las uñas más sencillas pero elegantes sin invertir demasiado tiempo ni dinero puedes guiarte por este sencillo truco de TikTok que te ayudará con el objetivo.

Este tutorial que te ayudará a lograr una manicura francesa casera, además muy fácil y con lo que ya tienes en casa. Puedes hacerla muy rápidamente y verás lo sencillo que es. Además, el manicure francés siempre estará en tendencia, nunca pasara de moda, y sirve para acompañar casi todos tus looks y atuendos, desde los formales a los más informales. Siempre te dará un toque de elegancia y de buena apariencia, pulida y cuidada, en cualquier momento.

La manicura francesa también puede ser de colores y tie dye: la última tendencia en uñas para vacaciones. Foto: instagram/ @overglowedit

¿Cuál es la manicura francesa?

La manicura francesa es una de las más clásicas y tradicionales formas de arreglar las uñas, una tendencia de los 90, que consiste en darle color a las puntas de las uñas con blanco, y el resto transparente. Con el tiempo, el manicure francés se ha reinventado para incluir nuevos colores, degradés, glitters, etc.

Así puedes hacer manicura francesa en casa sin salir ni gastar dinero

Materiales:

1 esponja de maquillaje

Esmalte blanco y transparente

Acetona

Algodón

También lo puedes hacer con otros colores, y revisar las tendencias e inspirarte, por ejemplo, como aquí:

Procedimiento:

Aplica un poco de esmalte del color que quieras sobre la esponja. Con tu dedo presiona la uña sobre el borde de la esponja. Finalmente, elimina el exceso con acetona y algodón sobre tus dedos o en los bordes. . Aplica esmalte transparente, secante y brillo y quedarás lista.

