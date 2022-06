El regreso de Marc Jacobs a las pasarelas fue con una colección futurista

Marc Jacobs está de regreso y el drama no faltó. Foto: Getty

Marc Jacobs abandonó las pasarelas desde hace varias temporadas atrás, exactamente, desde que presentó su colección Otoño – Invierno 2021, desde entonces prefirió los lookbooks o catálogos, o simplemente presentar imágenes curadas en redes sociales.

Ahora, el diseñador estadounidense fuera del calendario de la moda mundial y de la Semana de la Moda de Nueva York, decidió presentar su colección Otoño – Invierno 2022 con una propuesta bastante diferente a lo que él suele crear.

Para esta especial ocasión, Jacobs se dirigió a la Biblioteca Pública de Nueva York para mostrar sus diseños, una colección un poco más reflexiva que de costumbre, “Tenemos el arte para no morir de la verdad”, citó él en las notas del desfile, haciendo referencia a Friedrich Nietzsche.

El estilo de esta nueva colección de Marc Jacobs

Marc Jacobs se decidió por un ugly chic, una belleza menos obvia, siluetas voluminosas, un futurismo trascendental y cortes de pelo salidos de alguna película distópica.

Los primeros looks parecían hacer referencia a uniformes quirúrgico, iban en texturas de cuero con colores como el gris, el menta o lavanda, acompañados de guantes en largo de ópera.

“La creatividad es esencial para vivir”, agregó el diseñador, “Durante muchos, muchos años - décadas ahora mismo - He vivido mi vida abiertamente. He aprendido de alguna manera en el camino… que estoy tan enfermo como mis secretos, y lo único con lo que no viviré es con vergüenza”.

A partir de esta mentalidad, el estadounidense se entrega a los excesos, algo que él, en repetidas veces, ha demostrado que se le da muy bien, un ejemplo, son los grandes vestidos que destacaban por sus pronunciadas capas, casi como si quisiera apostarle a hacer su propia versión de la Alta Costura que se vive en Francia.

Aquí el dramatismo es clave, además de las grandes capas, las prendas también llevan nudos estratégicos, ya sea en la espalda, en el cuello o a la cintura, como si se tratara de un buzo que amarráramos cuando queremos estar más frescos, es decir, una reinterpretación interesante desde la mente creativa de Jacobs.

En la pasarela hubo espacio para el Denim

En esta colección también se vio mucho el denim, como si se tratara de una lana, fue utilizado en chaquetas oversize, jeans y faldas largas, todo en una versión monocromática. Otros materiales seleccionados fueron el plástico, la goma, el vinilo, el cristal, inclusive, papel aluminio.

Otro gran detalle de la presentación fue el calzado, botas de plataforma altas, un diseño ya esperado por los fieles seguidores del diseñador, todo este calzado fue escogido en color blanco, lo que añadía a ese aire de misticismo y futuro distópico que tanto se respiraba en el escenario.