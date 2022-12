Medias negras con brillos: una tendencia de TikTok para Navidad y Año Nuevo

Parece que los brillos están en todas partes: maquillaje, vestidos y ahora medias. Las medias negras con brillos son todo un hit de TikTok y es un elemento perfecto para lucir en esta temporada de luces en las calles y que nos ilusionan con un nuevo año.

Te puede interesar: Chanel presenta su primera colección en África

La ropa puede hacerte brillar, literalmente, y puedes escoger de este trend lo que más te guste, porque hay muchas opciones. Los usuarios de TikTok están de acuerdo porque el hashtag asociado a las medias negras con brillos tiene más de 750.000 entradas, lo que cada vez nos convence más de que esta prenda es un must have. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el estilo de las medias con brillos.

¿Por qué están de moda las medias negras con brillos?

Recientemente en la plataforma se volvió toda una tendencia, y hoy en día, TikTok es una de las mayores influencias en moda, y lo que se hace viral se vuelve todo. A este paso se volvió más que un favorito de las usuarias, incluso logrando que nuevas marcas sacaran la prenda a la venta. Como dice Glamour, “a primera vista, las medias negras con brillos parecen como cualquier otro tipo de medias, pero si se miras más de cerca, están cubiertas de hermosas piedras que crean un efecto de brillo súper glamuroso. Además, esta prenda combina con una infinidad de tonos con los que te vas a ver espectacular”.

¿Cómo combinar tus medias negras con brillos?

A diferencia de Glamour, pensamos que estas medias no son para llevar con una falda midi. Lo mejor es llevarlas con un mini vestido, una mini falda o una falda campana corta, lo importante es que se vean las piernas en todo su esplendor. No las tapes con una maxi falda o midi, porque además tienen que ser las protagonistas de tu look. El efecto brillante además, consigue elevar cualquier look. A todos nos recuerda a los looks de la serie Euphoria, y si eres un fan, no te puedes perder de esta tendencia. “Ya sea con poca luz o en la pista de baile, el reflejo de las piedras crea un efecto mega glamuroso, ¡y todas las miradas se centrarán en ti!”, según la revista Glamour.

Te puede interesar: Pelo y tendencias: todo lo que estará de moda en 2023