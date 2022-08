Murió el revolucionario diseñador de modas Issey Miyake

Issey Miyake, el icónico diseñador de moda japonés, murió hoy en Tokio a los 84 años debido a un cáncer de hígado. El japonés fue siempre revolucionario y especialmente conocido por su moda innovadora y sus populares perfumes.

¿Quién fue el diseñador de modas Issey Miyake?

Miyake nació en Hiroshima en 1938, y tenía solo siete años cuando EEUU lanzó la bomba atómica de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, que destruyó completamente su ciudad. En un artículo de 2009 en el New York Times, Miyake expresó su dolor con respecto al evento y afirmó que no había revelado antes su calidad de sobreviviente, pues no quería ser recordado ni reconocido como el diseñador que había sobrevivido a la bomba atómica.

“Cuando cierro los ojos, sigo viendo cosas que nadie debería experimentar, por eso prefiero pensar en cosas que se pueden crear, no destruir, y que traen belleza y alegría”, escribió.

Sus palabras fueron inspiradas por un discurso sobre el desarme nuclear realizado por el expresidente estadounidense Barack Obama.

La moda revolucionaria de Issey Miyake

Miyake quería ser bailarín o atleta pero fueron las revistas de moda las que cambiaron su rumbo. Estudió diseño gráfico en la Universidad de Tokio, y en los años 60 se mudó a París donde comenzó su carrera en el mundo de la moa trabajando para diseñadores como Guy Laroche y Hubert de Givenchy.

Miyake es conocido por el uso del plisado en sus prendas, por sus suéteres sencillos que hizo tan populares Steve Jobs o por su línea de bolsos Bao Bao con patrones geométricos, entre otros.

Fue en los años 70 que vivió en Nueva York y finalmente fundó su Estudio de Diseño Miyake. En los 80 fue reconocido por ser uno de los diseñadores pioneros en el uso de materiales como el plástico y el metal, y combinarlos con el papel, como se usa de manera más tradicional en Japón.

Su fama empezó a escalar cuando desarrolló una nueva forma de plisar la tela envolviéndola entre capas de papel en una prensa térmica, demostrada en su línea Pleats, Please.

Actualmente sus creaciones hacen parte de colecciones en museos, como el MOMA, el Museo de Arte de Moderno de Nueva York, en donde está expuesta una de sus piezas A-POC (“a piece of clothing”, que se traduce como “una pieza de ropa”), y usa una máquina de tejer especial que hace trajes con un tubo continuo de tela.

Miyake también trabajó estrechamente con el mundo de la danza, y creó diseños para ballet, además de lanzar una línea de perfumes, “L’eau d’Issey”.

De acuerdo con lo anunciado por su compañía, Miyake falleció el pasado viernes y durante el fin de semana se realizó su funeral. Será una gran pérdida para la moda mundial.

