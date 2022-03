Peinados fáciles: 3 opciones para arreglar tu cabello y lucir bella Foto: Cortesía

Al salir de la ducha sientes que es mejor dejar suelto tu cabello todo el día o ponerte un moño para no pararle bolas al volumen y al frizz. Si te pasa esto, no olvides que existen varios peinados que no requieren de mucho tiempo para verte linda.

Laura Serrano CEO de Efy (Easy For You) una plataforma de servicios de belleza en entrevista con la Revista Cromos nos comparte el paso a paso para hacer 3 peinados fáciles y rápidos en casa si cuentas con tiempo reducido:

1. Ondas de agua:

Este peinado es ideal para dar un look diferente.

-Primero debes alisar tu pelo con secador, idealmente si usas un termoprotector antes.

-Luego escoges la pinza ideal que sea gruesa y divides tu pelo en dos mitades.

-Empiezas a tomar por pedazos y envuelves los mechones de afuera hacía adentro.

2. Recogido con Ondas:

Este peinado es perfecto cuando deseas tener un look un poco más serio.

-Primero debemos realizar las ondas desde medios a puntas.

-Vamos a tomar nuestro pelo por ambos lados y a recoger el resto del pelo.

-Una vez tengamos nuestro pelo recogido, realizamos una trenza entre ambos lados del pelo que tomamos y los entrelazamos como una trenza.

-Luego de crear esta trenza pones las puntas hacía adentro y sellas el peinado.

3. Ondas con trenzas y recogido

Este peinado te puede servir para un evento especial.

-Alisa tu pelo con secador.

-Vamos a dividir nuestro pelo en 4 secciones y realizaremos cuatro trenzas hasta la mitad.

-Vamos a entrelazar las puntas de estas trenzas con un caucho de color natural o neutro y dejaremos un cola al final de estas trenzas.

-Cerramos el peinado realizando unas ondas sueltas al final del pelo.

