Pestañina con escarcha: el look perfecto para Navidad y Año Nuevo

El maquillaje con escarcha o glitter se ha hecho popular desde que, según Elle Turner de Glamour, Alexa Demie de Euforia se volvió un ídolo de los jóvenes, y su moda ha dejado una huella en las tendencias.

Desde entonces, los looks con escarcha se han vuelto cada vez más populares, y toda una tendencia de TikTok y es un look perfecto para las fiestas de Año Nuevo y Navidad.

El rímel para pestañas o pestañina glitter, que ya se ha hecho realmente famosa en TikTok e Instagram.

Devon Carlson compartió hace un tiempo un video en sus historias de Instagram de la actriz de Euforia que podemos volver a sacar a la luz para inspirarnos, en la que la actriz además de usar pestañas XXL con escarcha o glitter, las acompañó de un maquillaje con smokey eyes. Es muy fácil entonces combinar esta pestañina o rímel con otros de tus maquillajes favoritos.

alexa demie via devon lee carlson instagram stories pic.twitter.com/zlzd3nwu0f — best of alexa demie (@alexafiles) January 16, 2022

Otras celebridades como Kylie Jenner han sido de las que modelan este look con toda la confianza, y el brillo ahora parece ser un elemento obligatorio para las navidades y las fiestas de fin de año. Además, lo que más nos gusta es que llevarlo directamente en los ojos hace que se enfatice la mirada y se vuelva más profunda.

Lo bueno es que no toma demasiado tiempo de tu rutina aplicarlo, y se puede poner encima de tu pestañina corriente para que tenga más volumen y se vean las pestañas no solo brillantes, sino del tamaño que más te gustan.

Además este es todo un statement de moda, pero sigue siendo lo suficientemente sutil para ser relajado y para que te lo puedas poner en todo tipo de eventos glamurosos que surjan en este mes de diciembre.

Si no sabes con qué combinarlo, no hay problema, no requieres saber demasiado, va con cualquier color y te evita usar accesorios demasiado llamativos pues ya tienes suficiente con tu mascarilla, y según Cosmopolitan, “se convierte en el mejor accesorio para cualquier look…vas a poder lucir la tendencia un día cualquiera, para un plan ‘afterwork’ o una cena con amigas en la que luzcas vaqueros y jersey”.

Te animamos a que lo pruebes y salgas un poco de tu zona de confort, además, es fácil de quitar y desmaquillar, por si eso te preocupa.

