¡Puro sabor! Los latinos también descrestaron en la alfombra roja de los Emmy 2024

La edición 76 de los Premios Emmy no solo celebra lo mejor de la televisión, sino también a las estrellas que deslumbran en su famosa alfombra roja.

Así lucieron los latinos en la alfombra roja de los Premios Emmy 2024

En esta ocasión, los latinos se apoderaron del escenario en el Teatro Peacock de Los Ángeles, con looks que dejaron una huella imborrable. Y es que el estilo latino sigue conquistando el mundo de la moda:

Eiza González: glamour de Hollywood clásico

La actriz mexicana Eiza González, fiel a su reputación como reina de las alfombras rojas, fue una de las más esperadas. Lució un impresionante vestido rosa estilo Hollywood dorado, adornado con lentejuelas y un abrigo de plumas que la hicieron brillar. Eiza demostró una vez más por qué es una de las favoritas en eventos de este calibre, fusionando elegancia y audacia con su inconfundible estilo.

Nava Mau: elegancia en rojo

Nava Mau, otra de las grandes representantes latinas, sorprendió con un vestido rojo de la marca Gigi Goode, de la colección Glasse. Los detalles no se quedaron atrás, con una selección impecable de joyas de Bvlgari, incluyendo una gargantilla de serpiente con incrustaciones, que complementaron perfectamente su look. Nava nos mostró que sabe cómo combinar sofisticación con un toque moderno y atrevido.

Gael García Bernal: un nuevo estilo “común”

El talentoso actor mexicano Gael García Bernal hizo una aparición que no pasó desapercibida. Aunque no está nominado, será presentador y su look con una larga barba capturó la atención. Bernal explicó que este cambio es por un personaje. Además, recordó su época en Amores Perros, uno de sus grandes éxitos, y cómo el cine sigue siendo para él un espacio de magia y alquimia.

Selena Gomez: clásico y elegante

La actriz y cantante Selena Gomez, nominada por primera vez como Mejor Actriz en Comedia, cautivó a todos con un look clásico y atemporal. Un vestido negro de Ralph Lauren con escote halter y detalles metálicos fue su elección para esta noche especial. Selena demostró que menos es más, irradiando clase y glamour.

Sofía Vergara: sensualidad latina

La carismática Sofía Vergara, primera actriz latina nominada a Mejor Actriz Principal por su papel en Griselda, hizo una entrada impactante con un vestido rojo de Dolce & Gabbana. La prenda, con un corte sirena y detalles drapeados, realzó su figura, mientras que las joyas de Cartier añadieron un toque de lujo. Sofía sigue demostrando por qué es una de las favoritas del público.

Ricky Martin: estilo impecable

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, fiel a su estilo chic, optó por un smoking clásico, pero con un giro moderno: combinó un saco blanco con pantalones negros. Con su look impecable, Ricky reafirma que, como los buenos vinos, mejora con el tiempo.

Te puede interesar: Los Premios Emmy 2024 destacaron por su elegancia: así fue la alfombra roja

Así, los Emmy 2024 no solo celebraron el talento televisivo, sino también el estilo y elegancia de los latinos que brillaron con luz propia. ¿Cuál fue tu look favorito?

*Contenido generado con asistencia de la IA.